Театр из Петербурга привез в Ульяновск спектакль по Булгакову на фестиваль «Золотая маска»

УЛЬЯНОВСК, 8 сентября. / ТАСС /. Моноспектакль Санкт-Петербургского театра «Мастерская» по рассказам Михаила Булгакова «Записки юного врача» в субботу открыл второй день театрального фестиваля «Золотая маска» в Ульяновске. На сцене на протяжении 1,5 часов постановки будет лишь один герой и декорации, сообщил журналистам перед спектаклем актер Максим Блинов

"При прочтении возникла идея, что это можно сделать таким вечером воспоминаний Я один на площадке полтора часа", — сказал он.

Блинов отметил, что герой спектакля очень близок ему. «Сама история — во многом история о медицине. Мне это близко, потому что я из медицинской семьи: у меня родители — доктора, бабушка и сейчас сестра», — уточнил он.

Актер рассказал, что он является автором инсценировки, текст сложен из рассказов Михаила Булгакова. Это один из любимых писателей Блинова, поэтому он вложил в постановку свое представление об авторе. «По сути, это автобиографические истории Михаила Афанасьевича Это история о юной и нестареющей душе человека, которая все время стремится куда-то, за что-то борется», — добавил он.

В программе театрального фестиваля показы спектаклей, удостоенных Национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году фестиваль будет проходить до 10 сентября в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий». В эти дни зрители также увидят спектакль «Добрый человек из Сезуана» московского театра им. А. С. Пушкина, в первый день фестиваля состоялся показ пластической постановки этого же театра «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова . Спектакль поразил зрителей своей неожиданностью: артисты передавали свои эмоции и чувства беззвучно, со сцены прозвучало лишь одно слово «мама».