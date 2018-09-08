Ещё
Театр из Петербурга привез в Ульяновск спектакль по Булгакову на фестиваль «Золотая маска»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Театр из Петербурга привез в Ульяновск спектакль по Булгакову на фестиваль «Золотая маска» 

ТАСС 15 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Моноспектакль Санкт-Петербургского театра «Мастерская» по рассказам Михаила Булгакова «Записки юного врача» в субботу открыл второй день театрального фестиваля «Золотая маска» в Ульяновске. На сцене на протяжении 1,5 часов постановки будет лишь один герой и декорации, сообщил журналистам перед спектаклем актер Максим Блинов.
"При прочтении возникла идея, что это можно сделать таким вечером воспоминаний Я один на площадке полтора часа", — сказал он.
Блинов отметил, что герой спектакля очень близок ему. «Сама история — во многом история о медицине. Мне это близко, потому что я из медицинской семьи: у меня родители — доктора, бабушка и сейчас сестра», — уточнил он.
Актер рассказал, что он является автором инсценировки, текст сложен из рассказов Михаила Булгакова. Это один из любимых писателей Блинова, поэтому он вложил в постановку свое представление об авторе. «По сути, это автобиографические истории Михаила Афанасьевича Это история о юной и нестареющей душе человека, которая все время стремится куда-то, за что-то борется», — добавил он.
В программе театрального фестиваля показы спектаклей, удостоенных Национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году фестиваль будет проходить до 10 сентября в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий». В эти дни зрители также увидят спектакль «Добрый человек из Сезуана» московского театра им. А. С. Пушкина, в первый день фестиваля состоялся показ пластической постановки этого же театра «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Спектакль поразил зрителей своей неожиданностью: артисты передавали свои эмоции и чувства беззвучно, со сцены прозвучало лишь одно слово «мама».
Национальная театральная премия «Золотая маска», учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России, вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. Театральный фестиваль «Золотая маска» проходит в Ульяновске пятый раз. За четыре года проведения фестиваля показано 16 спектаклей 15 российских театров, среди которых Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко», Театр им. Евгения Вахтангова, Государственный театр наций, Московский театр под руководством Олега Табакова и другие. Более 10,5 тыс. зрителей посетили фестивали разных лет в регионе.
ТАСС: последние новости
Родники в Оболенске и Пушкине благоустроены по программе "Родники Подмосковья" В Казани стартовал Международный фестиваль мусульманского кино Гид по Московской международной книжной выставке-ярмарке. Что почитать и кого послушать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников80
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Что происходит на съемках фильмов на самом деле2
Алексей Лютиков: что стало со звездой КВН4
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение