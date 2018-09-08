Театр из Петербурга привез в Ульяновск спектакль по Булгакову на фестиваль «Золотая маска» 

УЛЬЯНОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Моноспектакль Санкт-Петербургского театра «Мастерская» по рассказам Михаила Булгакова «Записки юного врача» в субботу открыл второй день театрального фестиваля «Золотая маска» в Ульяновске. На сцене на протяжении 1,5 часов постановки будет лишь один герой и декорации, сообщил журналистам перед спектаклем актер Максим Блинов.
"При прочтении возникла идея, что это можно сделать таким вечером воспоминаний Я один на площадке полтора часа", — сказал он.
Блинов отметил, что герой спектакля очень близок ему. «Сама история — во многом история о медицине. Мне это близко, потому что я из медицинской семьи: у меня родители — доктора, бабушка и сейчас сестра», — уточнил он.
Актер рассказал, что он является автором инсценировки, текст сложен из рассказов Михаила Булгакова. Это один из любимых писателей Блинова, поэтому он вложил в постановку свое представление об авторе. «По сути, это автобиографические истории Михаила Афанасьевича Это история о юной и нестареющей душе человека, которая все время стремится куда-то, за что-то борется», — добавил он.
В программе театрального фестиваля показы спектаклей, удостоенных Национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году фестиваль будет проходить до 10 сентября в рамках культурной программы VIII Международного культурного форума «Форум креативных индустрий». В эти дни зрители также увидят спектакль «Добрый человек из Сезуана» московского театра им. А. С. Пушкина, в первый день фестиваля состоялся показ пластической постановки этого же театра «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Спектакль поразил зрителей своей неожиданностью: артисты передавали свои эмоции и чувства беззвучно, со сцены прозвучало лишь одно слово «мама».
Национальная театральная премия «Золотая маска», учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России, вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. Театральный фестиваль «Золотая маска» проходит в Ульяновске пятый раз. За четыре года проведения фестиваля показано 16 спектаклей 15 российских театров, среди которых Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко», Театр им. Евгения Вахтангова, Государственный театр наций, Московский театр под руководством Олега Табакова и другие. Более 10,5 тыс. зрителей посетили фестивали разных лет в регионе.