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Художник-аутист взглянул на Манхэттен с вертолета и по памяти нарисовал его во всех деталях
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Художник-аутист взглянул на Манхэттен с вертолета и по памяти нарисовал его во всех деталях 

BigPikcha.ru 10 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Британский художник Стивен Уилтшир (Stephen Wiltshire) известен тем, что способен по памяти детально воспроизводить городские пейзажи, увиденные всего один раз. Он 45 минут полетал над Нью-Йорком на вертолете, а после этого потратил пять дней на то, чтобы нарисовать точную панораму Манхэттена.
Источник: Daily Mail
Уилтшир начал рисовать 11 октября и пять дней работал почти без передышки. Эксперимент завершился вечером 16 октября церемонией подписания работы в Эмпайр-стейт-билдинг.
Готовая работа получилась размером со стену галереи. Хотя она нарисована на плоскости, уровень детализации и широта панорамы позволяют зрителю представить, что он смотрит на город с вертолета.
«У Стивена Уилтшира по-настоящему особенный дар, огромный талант. То, что мы смогли пригласить Стивена пожить в Эмпайр-стейт-билдинг, — это честь для нас. Возможность наблюдать за тем, как он работает, уникальна, такое бывает раз в жизни».
Пресс-релиз Энтони Малкина, генерального директора компании Empire State Realty Trust, которой принадлежит небоскреб
Когда Уилтширу было три года, у него диагностировали синдром саванта — состояние, когда люди с отклонениями в развитии (например, с аутизмом или синдромом Аспергера) проявляют удивительные способности в одной или нескольких областях знаний. В пять лет мальчика зачислили в школу для детей с особенностями развития «Квинсмилл», где педагоги открыли его талант.
Ребенок не говорил, был замкнут и часто впадал в истеричные состояния. Первое свое слово — «бумага» — Стивен сказал в девять лет: педагоги забрали у мальчика принадлежности для рисования, и ему пришлось попросить их вернуть.
В восемь лет Стивен продал первую работу: британский премьер-министр Эдвард Хит пожелал, чтобы он нарисовал собор Солсбери. А в 1987 году вышел документальный фильм BBC о синдроме саванта, и в нем был эпизод о 12-летнем Уилтшире, который поразительно точно воспроизводил на бумаге лондонскую архитектуру. Бывший президент Королевской Академии искусств назвал его лучшим ребенком-художником в Великобритании.
Став взрослым, Уилтшир рисовал панорамы городов по всему миру: Токио, Мадрид, Дубай, Иерусалим, Сидней, Шанхай, Стамбул, Мехико и Рим. Все работы он делает карандашом и ручкой.
Но любимый вид художника (если не считать родного Лондона) — это Нью-Йорк.
«После многих, многих лет путешествий и эскизов с городами планеты я всегда возвращаюсь на Манхэттен за вдохновением. Эмпайр-стейт-билдинг давно стал моим любимым зданием в мире. В 2015 году я получил возможность его нарисовать, и это уникальная награда, меня это очень взволновало».
В 2006 году королева Елизавета II сделала Уилтшира кавалером ордена Британской империи за его заслуги перед искусством. В том же году он основал галерею в старейшем торговом пассаже Лондона Royal Opera Arcade.
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