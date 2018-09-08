Художник-аутист взглянул на Манхэттен с вертолета и по памяти нарисовал его во всех деталях

Британский художник Стивен Уилтшир (Stephen Wiltshire) известен тем, что способен по памяти детально воспроизводить городские пейзажи, увиденные всего один раз. Он 45 минут полетал над Нью-Йорком на вертолете, а после этого потратил пять дней на то, чтобы нарисовать точную панораму Манхэттена.

Уилтшир начал рисовать 11 октября и пять дней работал почти без передышки. Эксперимент завершился вечером 16 октября церемонией подписания работы в Эмпайр-стейт-билдинг.

Готовая работа получилась размером со стену галереи. Хотя она нарисована на плоскости, уровень детализации и широта панорамы позволяют зрителю представить, что он смотрит на город с вертолета.

«У Стивена Уилтшира по-настоящему особенный дар, огромный талант. То, что мы смогли пригласить Стивена пожить в Эмпайр-стейт-билдинг, — это честь для нас. Возможность наблюдать за тем, как он работает, уникальна, такое бывает раз в жизни».

Пресс-релиз Энтони Малкина, генерального директора компании Empire State Realty Trust, которой принадлежит небоскреб

Когда Уилтширу было три года, у него диагностировали синдром саванта — состояние, когда люди с отклонениями в развитии (например, с аутизмом или синдромом Аспергера) проявляют удивительные способности в одной или нескольких областях знаний. В пять лет мальчика зачислили в школу для детей с особенностями развития «Квинсмилл», где педагоги открыли его талант.

Ребенок не говорил, был замкнут и часто впадал в истеричные состояния. Первое свое слово — «бумага» — Стивен сказал в девять лет: педагоги забрали у мальчика принадлежности для рисования, и ему пришлось попросить их вернуть.

В восемь лет Стивен продал первую работу: британский премьер-министр Эдвард Хит пожелал, чтобы он нарисовал собор Солсбери. А в 1987 году вышел документальный фильм BBC о синдроме саванта, и в нем был эпизод о 12-летнем Уилтшире, который поразительно точно воспроизводил на бумаге лондонскую архитектуру. Бывший президент Королевской Академии искусств назвал его лучшим ребенком-художником в Великобритании.

Став взрослым, Уилтшир рисовал панорамы городов по всему миру: Токио, Мадрид, Дубай, Иерусалим, Сидней, Шанхай, Стамбул, Мехико и Рим. Все работы он делает карандашом и ручкой.

Но любимый вид художника (если не считать родного Лондона) — это Нью-Йорк.

«После многих, многих лет путешествий и эскизов с городами планеты я всегда возвращаюсь на Манхэттен за вдохновением. Эмпайр-стейт-билдинг давно стал моим любимым зданием в мире. В 2015 году я получил возможность его нарисовать, и это уникальная награда, меня это очень взволновало».