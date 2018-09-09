Кто родился 9 сентября

А ещё в этот день родились:

Виктор Владимирович Смирнов (50 лет), председатель Ивановской областной Думы. Возглавлял Муниципальный комитет г. Заволжска (Ивановская область), занимал должности заместителя, первого заместителя главы администрации г. Кохма (Ивановская область), вице-губернатора области. Преподавал в Ивановском филиале Международного «Института управления». Возглавлял Избирательную комиссию Ивановской области. 14 сентября 2013 года был избран главой регионального парламента.

Реувен Ривлин (79 лет), президент Государства Израиль. Неоднократно избирался депутатом кнессета (парламента), возглавлял парламент 16 и 18 созывов. Занимал пост министра связи. 10 июня 2014 годы был избран десятым президентом Израиля.

Бизнесмен — учредитель благотворительной организации «Искусство, наука и спорт», которая помогает больным детям, а также театрам, музеям и спортивным организациям.

Алишер Усманов занимает 10-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России-2018 года» по версии журнала Forbes

Надежда Васильевна Румянцева (1930-2008), актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Была артисткой Центрального детского театра, Театра-студии киноактера.

В 1952 году дебютировала в кино. В фильмографии актрисы 35 картин. Это такие любимые зрителями фильмы, как «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова», «Крепкий орешек» и многие другие.

Голосом Надежды Румянцевой говорят герои мультфильмов «38 попугаев», «Привет мартышке», «Великое закрытие», «Зарядка для хвоста», «Бабушка удава», а также героини телесериалов «Рабыня Изаура» и «Твин Пикс», фильмов «Зита и Гита», «Унесенные ветром» и « Джейн Эйр ».

Борис Владимирович Заходер (1918-2000), российский детский поэт и переводчик. Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах.

Печататься Борис Заходер начал в 1938 году, а его первые детские стихи увидели свет в 1947 году. Он — автор сборников стихов «На задней парте», «Школа для птенцов», «Считалия», «Моя вообразилия» и многих других. Наибольшую известность принесли Борису Заходеру переводы и пересказы детских сказок: «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола, «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна и др.