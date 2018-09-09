На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки

С 12:00 до 18:00 на набережной Волги в Самаре в честь Дня города будут организованы яркие и интересные развлекательные программы от самарских компаний. Всех гостей ждут концертные номера, розыгрыши призов, мастер-классы.

Около бассейна ЦСК ВВС организована площадка патриотической направленности от Министерства обороны РФ

Кроме того, целую серию концертов для жителей «Музыка для души» в подарок любимому городу подготовили компания «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России».

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске — фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы — популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

В 17:45 в кинотеатре под открытым небом у стелы «Ладья» состоится премьера документально-художественного фильма «Трасса судьбы», посвященного истории строительства первого газопровода «Бугуруслан — Куйбышев».

Концертная программа проекта «Музыка для души»

Сцена «Эстрада», амфитеатр на склоне под площадью Славы: 15:00 — группа Blackberry; 16:00 — группа «Мадам Брошкина»; 17:00 — группа «Старый Третий».

Сцена «Фольклор», смотровая площадка на Первомайском спуске: 15:00 — певец Михаил Морозов ; 16:00 — ансамбль «Искорки»; 17:00 — группа «Незабава».

Сцена «Классика», Некрасовский спуск у стелы «Самара»: 15:00 — концертная программа «Гранд оперетта» Самарского академического театра оперы и балета; 16:00 — классическая инструментальная программа Самарского академического театра оперы и балета; 17:00 — певец Михаил Морозов.

Сцена «Джаз», амфитеатр у стелы «Ладья»: 15:00 — группа Gudini jazz band; 16:00 — группа Evergreen; 17:00 — группа Pina Colada.