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На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки
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На набережной Самары весь день работают концертные и развлекательные площадки 

Волга Ньюс 12 часов назад
С 12:00 до 18:00 на набережной Волги в Самаре в честь Дня города будут организованы яркие и интересные развлекательные программы от самарских компаний. Всех гостей ждут концертные номера, розыгрыши призов, мастер-классы.
Около бассейна ЦСК ВВС организована площадка патриотической направленности от Министерства обороны РФ.
Кроме того, целую серию концертов для жителей «Музыка для души» в подарок любимому городу подготовили компания «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России».
С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске — фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы — популярные песни в исполнении эстрадных артистов.
В 17:45 в кинотеатре под открытым небом у стелы «Ладья» состоится премьера документально-художественного фильма «Трасса судьбы», посвященного истории строительства первого газопровода «Бугуруслан — Куйбышев».
Концертная программа проекта «Музыка для души»
Сцена «Эстрада», амфитеатр на склоне под площадью Славы: 15:00 — группа Blackberry; 16:00 — группа «Мадам Брошкина»; 17:00 — группа «Старый Третий».
Сцена «Фольклор», смотровая площадка на Первомайском спуске: 15:00 — певец Михаил Морозов; 16:00 — ансамбль «Искорки»; 17:00 — группа «Незабава».
Сцена «Классика», Некрасовский спуск у стелы «Самара»: 15:00 — концертная программа «Гранд оперетта» Самарского академического театра оперы и балета; 16:00 — классическая инструментальная программа Самарского академического театра оперы и балета; 17:00 — певец Михаил Морозов.
Сцена «Джаз», амфитеатр у стелы «Ладья»: 15:00 — группа Gudini jazz band; 16:00 — группа Evergreen; 17:00 — группа Pina Colada.
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