«Отдать свой гражданский долг». Режиссер Игорь Угольников проголосовал на выборах губернатора Подмосковья

Член Общественной палаты Московской области, актер и кинорежиссер Игорь Угольников проголосовал на избирательном участке в Жуковском сельском доме культуры Одинцовского района.

Чтобы принять участие в выборах, режиссер приехал со съемок фильма «Подольские курсанты».

«Я пришёл на выборы, чтобы отдать свой гражданский долг, как это полагается. Я считаю что-то, что происходит сейчас. Московской области — это очень позитивно. Необходимо развивать то, что было сделано и в социальной сфере и даже в сфере бизнеса. Вижу, как меняется все в лучшую сторону, считаю своим долгом прийти проголосовать», — сказал Угольников.

Он отметил, что активность голосующих жителей Московской области выросла в связи с позитивными изменениями. По его словам, предстоит большая работа и в сфере культуры, и в социальной сфере.