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«Отдать свой гражданский долг». Режиссер Игорь Угольников проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
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«Отдать свой гражданский долг». Режиссер Игорь Угольников проголосовал на выборах губернатора Подмосковья 

360tv.ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Член Общественной палаты Московской области, актер и кинорежиссер Игорь Угольников проголосовал на избирательном участке в Жуковском сельском доме культуры Одинцовского района.
Чтобы принять участие в выборах, режиссер приехал со съемок фильма «Подольские курсанты».
«Я пришёл на выборы, чтобы отдать свой гражданский долг, как это полагается. Я считаю что-то, что происходит сейчас. Московской области — это очень позитивно. Необходимо развивать то, что было сделано и в социальной сфере и даже в сфере бизнеса. Вижу, как меняется все в лучшую сторону, считаю своим долгом прийти проголосовать», — сказал Угольников.
Он отметил, что активность голосующих жителей Московской области выросла в связи с позитивными изменениями. По его словам, предстоит большая работа и в сфере культуры, и в социальной сфере.
Ранее на избирательном участке в Одинцовском районе проголосовали Евгений Плющенко и Яна Рудковская. На выборы губернатора также пришла миссис Московская область Юлия Голышкина, она проголосовала избирательном участке в Балашихе.
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