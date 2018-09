о влиянии идей на творчество музыкантов

Политическая ангажированность может быть для артиста и благословением, и проклятием — зависит от того, попадает он своим творчеством в людей схожих взглядов или нет. При этом, как правило, ни одна сколько-нибудь серьёзная творческая личность не может избежать значимых высказываний о ситуации в мире, государстве или обществе.

Интересно, что столкнуться с обвинением в ангажированности можно на ровном месте, ничего такого не имея в виду. Уровень общественной паранойи на эту тему сейчас очень высок, мы живём в реальности повседневной дезинформации и информационной войны. Люди, причисляющие себя к какому-либо политическому лагерю, обычно воспринимают любую некомфортную для них позицию в штыки. И особенно болезненно, если подобное позволяет себе любимый артист.

Исторически популярная музыка и политика неразрывно связаны. Целые музыкальные направления и периоды прочно ассоциируются с параллельными общественными и государственными изменениями. Группа The Beatles, особенно раннего периода, была максимально безобидной по современным меркам: одинаковые костюмы, милые прически, классные песни о любви. При этом в головах людей ливерпульская четвёрка прочно связана с пацифизмом, антивоенным движением и всей субкультурой хиппи.

Предположим, что по крайней мере изначально у битлов так получилось не нарочно. Просто они попали в определённое время и в исторический момент. Масса артистов сознательно превращала политическое высказывание в художественное. В сочетании с безупречным вкусом и осмысленным посылом такой приём подарил миру немало знаковых произведений.

Один из величайших музыкальных фильмов всех времен, Pink Floyd — The Wall, рассказывает метафорическую личную историю рок-звезды. Но в целом картина производит впечатление именно за счёт общественно-политических тем и сюжетов. Самые яркие моменты фильма — сцены в школе под Another Brick In The Wall и марш молотков — раскрывают тему авторитаризма и эксплуатируют тоталитарную эстетику самыми эффектными способами.

Американская группа Rage Against The Machine сделана из политического высказывания вообще целиком, включая название.

Благодаря сочетанию левацких антиимпериалистических текстов и крепкого музыкального коктейля из тяжёлого рока, хип-хопа и панка они смогли стать одной из самых оригинальных и знаковых групп девяностых — нулевых.

При этом обратный процесс, когда художественное становится политическим, тоже не раз оставлял след в истории. Я уверен, что все дети девяностых помнят легендарную президентскую кампанию Ельцина в 1996 году и слоган «Голосуй или проиграешь!» из-за одноимённого тура, музыкального альбома и клипа. Ни то, ни другое, ни третье не стало чем-то выдающимся в музыкальном мире, но значимость этих событий и произведений с политической точки зрения сложно переоценить.

Музыканты — участники той кампании не скрывали, за кого и почему они агитируют. Легко было поверить, что они делают это искренне. Наверное, поэтому так хорошо и сработало. Делая какое-то политическое высказывание через творчество, очень важно быть честным. Надуманные, конъюнктурные произведения очень заметны и почти всегда выглядят плохо — вне зависимости от того, какой конъюнктуры придерживается автор. Кроме того, самое плохое, что может сделать ещё одна недалёкая песня про любовь, это оскорбить чей-то вкус. Непродуманное политическое высказывание может иметь значительно более серьёзные последствия.

Самое любопытное начинается тогда, когда перестаёт быть понятным, творчество вдохновила политическая ситуация или, наоборот, политика изменилась под воздействием творчества. Тут сложно не вспомнить прекрасную гипотезу о том, что советский подпольный рок способствовал развалу СССР. Или всё к тому и шло, а рокеры просто стали индикаторами происходящих процессов?

Рождённые в такие моменты песни обречены до конца своих дней звучать на политических сборищах. Политический посыл появляется в них как будто бы без участия автора или даже против его воли. Счёт музыкантов, которые публично запретили Дональду Трампу использовать свою музыку на мероприятиях, уже идёт на десятки. Причиной чаще всего называют отсутствие у произведений политической окраски и нежелание им её придавать. Любопытно, что публичный запрет в таком случае сам по себе становится высказыванием.

В песне «Перемен!» группы «Кино», по утверждениям отца и участников группы, тоже идёт речь не о политически-социальных переменах, а о процессах внутренних, экзистенциальных, происходящих внутри очень узкого круга людей. Невероятных масштабов суперхитом она при этом стала как песня протеста. Несмотря даже на то, что «… и вдруг нам становится страшно что-то менять».

