Интересные события в Москве 31 августа, 1 и 2 сентября

Вместе с летом от нас уходят нашумевшие выставки и фестивали на открытом воздухе — проводим их достойно. В последний раз посмотрим на картины Ван Гога и Да Винчи, отгуляем юбилей парка Горького, погреемся в пледах летних кинотеатров — и прямиком в осень, где нас уже ждут биеннале современного искусства и концерты на закрытых площадках.

Юбилей парка Горького

Всеми любимый парк Горького отмечал свое 90-летие целую неделю — и в эти выходные праздник заканчивается. Несмотря на солидный возраст, парк показал себя молодым и модным — всю неделю здесь хозяйничали диджеи, уличные художники, спортсмены и популярные лекторы. Юбилей отмечали спектаклями, концертами, фестивалем виртуальной реальности, перформансами и даже медитацией — у каждого дня своя тематика. Последний день лета в парке Горького станет днем музыки: диджеи будут соперничать за внимание с классическими оркестрами и караоке. Для людей, которые хотят разобраться в музыке, специалисты прочитают лекции о композиторах XX века и современных диджейских сетах. Самым необычным пунктом праздничной программы станет выступление театра неслышащих актеров «Недослов». Спектакль «О тебе» состоит из песен русских рок-музыкантов: «Сплина», «Ночных снайперов», «ДДТ», «Би-2» и других.

1 сентября — это, конечно, День знаний, а значит, в парке Горького вас ждут лекции и мастер-классы на все случаи жизни: как выучить иностранный язык, как научиться танцевать, как вырастить ребенка успешным и еще много всяких «как?». Молодые предприниматели расскажут, как они пришли к успеху, а преподаватели цирковой школы прочтут лекции об истории цирка. В школах таких праздников не устраивают.

И наконец, воскресенье — закрытие фестиваля. В этот день будет все и сразу: концерты на любой вкус — от старинной музыки до поп-певицы Луны и инди-музыкантов On-The-Go. Рэп-баттлы и граффити-джем, лекции об истории парка, мастер-классы для детей и даже забеги на длинные дистанции — напоследок организаторы явно решили заманить всю Москву. Завершится эта праздничная неделя салютом в 22:00.

Фестиваль Synthposium

29 августа стартует самый масштабный пятидневный фестиваль музыкальных технологий Synthposium. Всего пять лет назад это событие существовало только для кучки поклонников модульных синтезаторов — теперь это мероприятие, которое обязан посетить каждый человек, желающий совершить что-то значительное в современной музыке. Фестиваль пытается объединить всех специалистов в своей сфере: не только музыкантов, но и разработчиков, дизайнеров, звуковиков, режиссеров, специалистов по инсталляциям и перформансам и, конечно, слушателей. Synthposium — это не закрытая тусовка для профи, а музыкальный фестиваль, где каждый может отлично провести время под лучшую в мире электронную музыку, посмотреть световое шоу и новые клипы, поучаствовать в перформансах и послушать лекции специалистов. Программа фестиваля настолько большая, что организаторы выпустили целое приложение, где можно выбрать интересующие события и составить себе персональное расписание. Площадок тоже несколько, но основную часть мероприятий разделят между собой «Артплей» и электротеатр «Станиславский». Билеты на фестиваль стремительно заканчиваются: сейчас вход для одного человека стоит 2600 рублей.

Фильм о Бэнкси в «КАРО ВДНХ»

2 сентября в Центральном доме художника заканчивается нашумевшая выставка уличного художника Бэнкси — у вас остается последний шанс на нее попасть. Но перед этим рекомендуем посмотреть документальный фильм «Кто украл Бэнкси» — в пятницу, в 20:30, его показывает летний кинотеатр ВДНХ. Картина режиссера Марко Просерпио получилась такой же провокационной, как и творчество художника, о котором он снимал. В центре фильма — всего один эпизод из жизни Бэнкси. В 2007 году художник во второй раз приехал в Вифлеем и нарисовал граффити на Израильском разделительном барьере. И пока весь мир обсуждал художественную ценность рисунков и их политический посыл, обыкновенный палестинский таксист думал, что делать с рисунком на его части стены. В голову ему пришло только одно — продать граффити.

Фильм «Кто украл Бэнкси» не только размышляет на тему о том, как нелегальное искусство превращается в предмет торга для коллекционеров, но и показывает жителей Палестины с необычного ракурса: не как вечных жертв, а как обычных людей, пытающихся жить в заданных условиях. Фильм идет на английском языке с русскими субтитрами. Билет — 400 рублей.

Премьера фильма «Гоголь. Страшная месть»

Последняя часть мистической трилогии по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя выходит на большие экраны 30 августа. На этот раз главному герою — молодому Гоголю — предстоит расследовать дело о Черном Всаднике, который убивает девушек Диканьки. По легенде, за убийствами стоит колдун, который пришел в эти земли еще две сотни лет назад, поэтому остановить преступления никто не в силах. Не полез бы в это дело и юный Гоголь, но на кону стоит жизнь его возлюбленной. Поймать призрачного всадника ему поможет старый знакомый — детектив Яков Гуро. Билеты можно купить здесь.

Последние дни мультимедийных выставок

Вместе с летом заканчиваются и главные мультимедийные выставки Москвы. В эти выходные посетители в последний раз увидят космические просторы на стенах галереи «Квадратс» в парке Сокольники и полюбуются полотнами Дали, Айвазовского и Ван Гога в невероятном зале «Люмьер-Холл» на дизайн-заводе «Флакон». Эти выставки, такие разные по содержанию и художественному решению, имеют одну общую черту: они позволяют зрителю прикоснуться к чему-то великому, оценить его масштаб и непостижимость.

1 сентября заканчивается выставка «Космос: от Галилея до Илона Маска», работающая со Дня космонавтики. Посетители галереи «Квадратс» смогли проследить всю историю астрономии, астрофизики и космонавтики: от древних греков до средневековых ученых, пожертвовавших жизнью за правду о космосе; от первых телескопов до многоразовых ракет, которые будут перевозить людей на Марс; от древних звездных карт до общей теории относительности и квантовой механики. Если вы еще не посмотрели представление, то самое время это исправить. Билеты стоят 300—600 рублей.

А 2 сентября в последний раз покажут работы великих мастеров художественные выставки «Люмьер-холла» и «Квадратса». Ценителям классики понравится программа «Сокольников»: на стенах галереи можно подробно рассмотреть картины Леонардо да Винчи , а в дополнительных залах — увидеть его изобретения и послушать легенды, связанные с именем самого гениального и загадочного творца эпохи Возрождения. А поклонники новаторов XIX—XX вв. оценят выставки «Флакона», которые делают акцент на особой, завораживающей атмосфере своих залов. Картины окружат вас, причудливо перетекая из одной в другую, как бы имитируя образ мыслей своих создателей. Помимо мультимедийного представления, посетители познакомятся с биографиями художников и увидят их наброски и черновики. Купив один билет, стоимость которого не превышает 650 рублей, вы можете попасть на любую из трех выставок «Люмьер-холла».

Биеннале современного искусства

Но без выставок москвичи не останутся: 31 августа на «Винзаводе» откроется третья биеннале современного искусства «Артмоссфера». Свои работы на ней представят 40 лучших стрит-арт-художников со всего мира, которых отбирало профессиональное жюри. Рядом с молодыми, пока неизвестными художниками свои работы будут выставлять уже именитые мастера: скандинавские граффитисты Finsta и EGS, краснодарская арт-группировка ЗИП, фотожурналист Марта Купер, рассказавшая миру о нью-йоркской граффити-культуре 70—80-х годов.

В этом году главная тема биеннале — борьба с Интернетом. Вся выставка будет делиться на три тематические зоны: «Онлайн», «Пост-интернет» и «Офлайн». Участники первой зоны своими произведениями расскажут, какое негативное влияние Сеть оказывает на человека и общество, художники второй зоны переосмыслят «цифровую визуальность» в формате традиционных видов искусства, а третья группа участников покажет работы, в которых нет никакого влияния Интернета — только природа, внутренний мир человека и «досетевая» культура.

На биеннале можно будет не только посмотреть, но и послушать: в Цехе красного представят исследовательский проект о русском стрит-арте с 80-х годов XX века и до 10-х годов нашего столетия. В рамках фестиваля в ММОМА пройдут показы документальных фильмов об уличном искусстве, а в парке Горького художники будут создавать граффити в режиме реального времени.

Фестиваль Moscow Music Week

С 30 августа по 2 сентября фестиваль Moscow Music Week будет открывать новые имена. За эти 4 дня на московских площадках выступят более 100 молодых музыкантов всех жанров и стилей. В пятницу в клубе Pluton соберутся столичные экспериментаторы: посетителей ждет много психоделичных мелодий, шума и лексических находок. Суббота выдастся особенно жаркой: второй день подряд в клубе «Смена» будут греметь сумасшедшие группы легендарной петербургской «Ионотеки», а в арт-пространстве Aglomerat выступят не менее эпатажные новички от фестиваля «Боль».

Вернуть себе 2007-й и даже 1980-й можно будет в воскресенье. В клубе Pluton сыграют группы новой волны 80-х с характерным авангардным звучанием, а в баре «Успех» состоится настоящая эмо-вечеринка. Всего за 4 дня организаторы планируют провести около 30 шоу-кейсов. Билет на каждый из них стоит от 200 до 400 рублей, но фанатам рекомендуется сразу брать абонемент на все вечеринки за 1500 рублей.

В этом году Moscow Music Week — это не только концерты, но и лекции. Специалисты расскажут молодым музыкантам и всем интересующимся о том, как стать популярным на Западе, как создать свой бренд, кого набирать в команду и с кем сотрудничать. Лекции будут идти два дня, в пятницу и субботу. Стоимость — плюс 200 рублей к основному абонементу.