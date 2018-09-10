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Премьера 9 сезона «Ходячих мертвецов» станет одним из самых длинных эпизодов сериала
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Премьера 9 сезона «Ходячих мертвецов» станет одним из самых длинных эпизодов сериала 

Киноафиша 13 часов назад
Фото: Киноафиша
Девятый сезон «Ходячих мертвецов», который AMC уже официально рекламирует как «последние эпизоды с Риком Граймсом» на фоне ухода Эндрю Линкольна, порадует своих зрителей как минимум одной хорошей новостью. Стало известно, что премьерная серия девятого сезона «Ходячих» станет одной из самых продолжительных в истории сериала.
Продолжительность премьерного эпизода, который выйдет в эфир AMC 7 октября, составит почти 90 минут, а следом за ним выйдет, по традиции, новый эпизод шоу Talking Dead, в котором приглашенные гости сразу же обсудят показанное.
Названия у серии, снимал которую лично ветеран «Ходячих» Грег Никотеро, пока нет, но уже известно, что в ней действие развернется спустя несколько месяцев после событий финала восьмого сезона. Пока же поклонникам «Ходячих мертвецов» рекомендуется коротать ожидание за просмотром второй половины 4 сезона «Бойся ходячих мертвецов», вернувшегося в эфир 12 августа.
Новое промо 9 сезона «Ходячих»:
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