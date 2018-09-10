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Изобретение в виде резиновых яичек поможет снять стресс на работе
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Изобретение в виде резиновых яичек поможет снять стресс на работе 

BigPikcha.ru 6 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Испанское агентство связи Imaginarte разработало вот такой аксессуар под названием Niceballs (в переводе с английского balls — «яйца»), чтобы снимать стресс на работе. Да-да, вам не показалось, этот гаджет нежно-розового цвета действительно не только напоминает мужское достоинство, но и по сути является его копией.
В создании Niceballs даже участвовал Рауль Родригез Ромео, специалист по спецэффектам оскароносного фильма «Гравитация».
Источник: imaginarte
Всему этому есть научное объяснение, так что это не шутка. Оказывается, колебания резинового «прибора» вызывают евклидову кривую, которая способствует релаксации и дает возможность на пару мгновений отвлечься и уйти в мир фантазий. То есть после такой перезагрузки вы, по идее, должны приступить снова к работе и трудиться более эффективно. Крепится спасение от стресса очень легко — с помощью присоски.
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