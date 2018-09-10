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Омичей приглашают на творческую встречу с Сергеем Пускепалисом
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Омичей приглашают на творческую встречу с Сергеем Пускепалисом 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
11 сентября на сцене Пятого театра состоится творческая встреча с Сергеем Пускепалисом. Он стал режиссёром спектакля «От красной крысы до зеленой звезды», премьера которого состоялась 31 августа 2007 года. В аннотации пишется, что «это семь смешных и грустных историй о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу, семь новелл о взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти, случайности и закономерности».
11 сентября этот спектакль отметит свой сценический юбилей, он будет показан в сотый раз. Этот показ станет для него последним. Попрощаться со спектаклем можно будет в компании Сергея Пускепалиса.
В программе вечера:
в 18.30 — просмотр спектакля А. Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды»в 21.00 — творческая встреча с актёром и режиссёром, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом.
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