Омичей приглашают на творческую встречу с Сергеем Пускепалисом

11 сентября на сцене Пятого театра состоится творческая встреча с Сергеем Пускепалисом . Он стал режиссёром спектакля «От красной крысы до зеленой звезды», премьера которого состоялась 31 августа 2007 года. В аннотации пишется, что «это семь смешных и грустных историй о том, как нелегко бывает людям сделать шаг навстречу друг другу, семь новелл о взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти, случайности и закономерности».

11 сентября этот спектакль отметит свой сценический юбилей, он будет показан в сотый раз. Этот показ станет для него последним. Попрощаться со спектаклем можно будет в компании Сергея Пускепалиса.

В программе вечера:

в 18.30 — просмотр спектакля А. Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды»в 21.00 — творческая встреча с актёром и режиссёром, заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом.