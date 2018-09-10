Новая серия «Возвращения в Простоквашино» расскажет о «таинственном звере» 

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьера шестой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм»: в новом эпизоде герои узнают о загадочном прошлом одного из героев, сообщает пресс-служба студии.
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал. Шестая серия носит название «Чудовище из Простоквашино».
"Печкин узнает, что из клиники сбежало опасное чудовище. Обеспокоенный этой новостью, он отправляется в дом Дяди Федора, где его встречает нечто более ужасное, чем он мог предположить. Вместе друзьям предстоит разгадать историю о таинственном звере", — говорится в сообщении пресс-службы.
Режиссером новой серии выступила Евгения Жиркова.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.