Кинофорум имени Марины Ладыниной завершился в Назарове

В Красноярском крае завершился Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной . Всего в регионе провели больше сотни кинопоказов лент с участием Народной артистки СССР. Масштабную ретроспективу посетили более двух тысяч зрителей. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«В первый день кинофорума состоялось открытие новой звезды на аллее у единственного в стране памятника Марине Ладыниной. Второй и третий дни ознаменовались рядом творческих встреч, которые прошли в Назарове, Ачинске, Шарыпове и Боготоле. Почетные гости рассказывали о своем творчестве, о том, почему они решили стать артистами, отвечали на личные вопросы, читали стихотворения и исполняли песни», — рассказали в ведомстве.