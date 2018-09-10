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Кинофорум имени Марины Ладыниной завершился в Назарове
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Кинофорум имени Марины Ладыниной завершился в Назарове 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае завершился Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Всего в регионе провели больше сотни кинопоказов лент с участием Народной артистки СССР. Масштабную ретроспективу посетили более двух тысяч зрителей. Об этом сообщили в краевом правительстве.
«В первый день кинофорума состоялось открытие новой звезды на аллее у единственного в стране памятника Марине Ладыниной. Второй и третий дни ознаменовались рядом творческих встреч, которые прошли в Назарове, Ачинске, Шарыпове и Боготоле. Почетные гости рассказывали о своем творчестве, о том, почему они решили стать артистами, отвечали на личные вопросы, читали стихотворения и исполняли песни», — рассказали в ведомстве.
Среди почетных гостей форума в этом году были Сергей Никоненко, Клара Новикова и Светлана Тома.
Кульминацией мероприятия стал премьерный показ дебютной картины режиссера Виктора Алферова «Облепиховое лето» — байопика о судьбе драматурга Александра Вампилова.
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