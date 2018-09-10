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ИКЕА отметит 75 день рождения
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ИКЕА отметит 75 день рождения 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Компания «ИКЕА» отмечает 75-летие и говорит «спасибо» каждому покупателю. 75 — это значительная цифра, и компания приготовила много всего интересного.
Зайдя на сайт IKEA.ru, вы попадете на страницу, посвященную нашему юбилею. Там вы сможете узнать об истории ИКЕА, познакомиться с интересными фактами из жизни компании и деталями появления некоторых из самых известных наших товаров. На этой же странице вас ждет новый Каталог ИКЕА. В нем вы найдете множество идей и решений для обустройства интерьера, классических и современных.
Также на юбилейной странице есть раздел «Киноподарок». Члены клуба IKEA FAMILY поделились историями, связанными с товарами «ИКЕА». Три самых трогательных сюжета лягут в основу специального проекта, в рамках которого студенты и выпускники Московской школы кино представят на суд зрителей свою авторскую интерпретацию этих историй.
А чтобы сразу задать высокую планку нашим участникам, организаторы обратились к именитому режиссеру — Валерии Гай Германике — и сняли первую короткометражную новеллу из этой серии. Главные роли в картине исполнили известные актеры Андрей Чадов, Надежда Сысоева и… легендарный светильник ЛАМПАН.
Обязательно зайдите на сайт IKEA.ru и посмотрите. Премьера — 10 сентября!
Читайте также: Новый сезон вечеринок стартует в Black HO.
Фото: Архив «ИКЕА»
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