«Гоголь-центр» объявил свои планы на сезон

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости . «Гоголь-центр» объявил свои планы на сезон 2018-2019, в рамках которого планирует выпустить семь новых спектаклей, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Открыл «Гоголь-центр» свой новый сезон радикально обновленной версией спектакля Кирилла Серебренникова по фильму Ларса фон Триера «Идиоты». Это один из самых успешных спектаклей театра, участник Авиньонского фестиваля и берлинского Find. В спектакле действие переносится в современную Москву, а манифест «Догмы» переведен на язык театра.

"Я думаю, предстоящий год будет для нас непростым, но плодотворным. И мы сохраним рабочее состояние труппы и всего театра в том качестве и художественном состоянии, которое было заложено Кириллом Серебренниковым при создании «Гоголь-центра», — цитирует слова директора Алексея Кабешева пресс-служба.

Кабешев выразил благодарность всем сотрудникам театра за силы, мужество и самоотдачу. «И, конечно, наших зрителей за поддержку и любовь. Надеюсь, что уже в этом сезоне, 6-ю годовщину „Гоголь-центра“ мы будем отмечать вместе с Кириллом», — подчеркнул директор.

До конца 2018 года «Гоголь-центр» планирует выпустить две премьеры. Это «Мизантроп» Мольера в постановке латышского режиссера Элмара Сенькова (перевод Дмитрия Быкова ). В спектакле заняты молодые звезды театра, в роли Альцеста — Александр Горчилин . Первые показы пройдут 5 и 6 декабря.

Вторая новая работа — «Барокко», музыкальный манифест. Автор — Кирилл Серебренников, хореограф — Евгений Кулагин . Это масштабный мультижанровый проект «Гоголь-центра». Шедевры Генделя, Монтеверди, Перселла, Рамо, Люлли, Вивальди, Баха и других известных барочных композиторов исполнят артисты театра и певцы молодежной программы Большого театра. В спектакле будут звучать тексты французских философов и кинематографистов конца 60-х ХХ века. А сцены из фильмов «Забриски-пойнт» Микеланджело Антониони и «Красота по-американски» Сэма Мендеса станут частью представления.

В следующем году первой премьерой станет спектакль «Петровы в гриппе и вокруг него» в постановке Дениса Азарова по роману Алексея Сальникова , ставшего настоящей сенсацией и победителем книжных фестивалей и литературных премий прошлого года. Петровы — обычная семья с обычной фамилией, ничем не выделяющаяся из повседневной серости. Петровы — представители всего самого усредненного. Но если приглядеться к этой жизни, то выяснится, что их взаимоотношения и проблемы выходят за рамки обыденного.

Новой работой сезона станет спектакль «Боженька» по пьесе Валерия Печейкина в постановке Никиты Кукушкина . Это режиссерский дебют Кукушкина в рамках лаборатории театра по исследованию современных текстов. «Боженька» — «комедия для детишек и взросленьких». Хотя герои спектакля и носят детские имена — Мышонок, Котенок, Журавлик — вопросы, которые поднимаются, самые взрослые.

Продолжит работу лаборатория по исследованию современных текстов — на Малой сцене начинаются репетиции спектакля-посвящения писателю Юрию Мамлееву . Театр также начинает проект «Гоголь-текст», в рамках которого пьесы, лекции, документальные материалы, статьи, связанные с репертуаром театра, выйдут в виде книги. Первые будут посвящены спектаклям — «Идиоты», «Братья», «Страх».

"Гоголь-центр" в этом сезоне будет много гастролировать, как по России, так и в мире, и отправится в Баку, Берлин, Гамбург, Авиньон, Дубровник, Нью-Йорк.