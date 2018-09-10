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В «СамАрте» пройдет бенефис Ольги Агаповой
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В «СамАрте» пройдет бенефис Ольги Агаповой 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ольга Агапова в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт. В труппе Самарского ТЮЗа — с 1990 года. Первой ролью в театре стал Поросенок в спектакле «Поющий поросенок». Неоднократный лауреат премии «Самарская театральная муза» в номинации «Лучшая женская роль».
В идущем репертуаре театра Ольга Агапова играет Лину Ауфман ("Вино из одуванчиков"), Свинью ("Счастливый Ганс"), Анну Андреевну ("Ревизор"), Одинокого Лавра ("Жил-был Геракл"), Даму, Ольгу ("Семь способов соблазнения"), Мамашу Кураж ("Мамаша Кураж"), Этель ("Последняя любовь"), Ирину Николаевну Аркадину ("Чайка"), Хануму ("Ханума"), Гертруду ("Гамлет"), Неточку ("Жизнь артиста"), участвует в спектаклях «Бумбараш», «Василий Теркин», «Зримая песня», «Опять цветет акация…», «Мы вращаем Землю».
Ольга Агапова преподавала актерское мастерство в Самарском государственном институте культуры. Сразу две свои роли (Свинья в «Очень простой истории» и Варвара в «Бумбараше») Ольга Алексеевна «передала по наследству» ученице — актрисе Марии Феофановой.
Ольга Агапова окончила режиссерский курс в Академии Наяновой (мастер курса — Анатолий Праудин). В «СамАрте» поставила спектакль «Девочки» по Улицкой.
В программе бенефиса — спектакль «Ханума» с Ольгой Агаповой в главной роли и поздравления юбиляра.
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