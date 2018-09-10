Музей-заповедник Есенина представил в Словакии выставку о поэте

В открытии участвовали директор музея Борис Иогансон и заведующая выставочным отделом Валерия Евдокимова, передаёт ИД «Пресса».

Выставка призвана рассказать посетителям о жизни и творчестве поэта, его любви к России, а также показать близость его творчества каждому любителю поэзии независимо от эпохи и национальности. Особое место в экспозиции занимает портрет поэта, выполненный Фёдором Константиновым.

Графические работы Шестакова, Новожилова, Ушакова иллюстрируют стихотворения Сергея Есенина. Выставку дополняют фотографии поэта разных лет, начиная с 1909 года — времени, когда был сделан самый первый известный ныне снимок Есенина. Рядом с книгами поэта, изданными при жизни, представлены рукописи его произведений.