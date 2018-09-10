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Максим Галкин озвучит всех пришельцев в мультфильме «Пришельцы в доме»
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Максим Галкин озвучит всех пришельцев в мультфильме «Пришельцы в доме» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В мультфильме «Пришельцы в доме» трех озорных инопланетян озвучит звезда шоу-бизнеса и пародист — Максим Галкин. Он подарит свой голос сразу трем персонажам, каждый из которых обладает своим уникальным характером и манерой речи. Так что работенка, наверное, не такая простая.
Мультфильм расскажет о 12-летнем мальчике по имени Лукас, у которого совсем нет друзей. Но это только до тех пор, пока на его лужайке не терпит крушение НЛО. Три забавных пришельца, которые могут превращаться во все что угодно, подружатся с Лукасом. Вместе им предстоит множество приключений в попытке починить корабль и вернуть бедолаг домой. А то они тут всех «укокошат».
Мультфильм «Пришельцы в доме» выйдет в российский прокат 4 октября. Кстати, по результатам опроса наших читателей этот мультфильм оказался на 13 месте в списке самых ожидаемых премьер этой осени. Ждем мультфильм и смотрим новый трейлер!
Источник: iVideos
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