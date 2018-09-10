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В российский прокат выйдет китайская «История игрушек»
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В российский прокат выйдет китайская «История игрушек» 

Tlum.ru 11 часов назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился трейлер нового китайского мультфильма «Тайна магазина игрушек». В этой картинке есть и живые игрушки, и инопланетяне, и роботы, и магия… В общем, настоящая мешанина из героев и событий.
Робот Таймбот на своем космическом корабле терпит крушение и попадает на Землю. И не куда-нибудь, а в магазин с живыми игрушками! Обитатели магазинчика испуганы мифами о Правителе Подземелья, который с помощью крыс ворует игрушки из соседних магазинов. Все это кажется сказками, пока не пропадает фарфоровая кукла Мэй, и игрушки во главе с новым другом Тайботом отправляются на ее поиски в большой город.
Конечно, сочетание «ожившие игрушки» не могло не навести пользователей Интернета на одну и ту же мысль:
Но кроме названной выше ленты есть очень много мультфильмов про живые игрушки, мы писали вам о лучших из них в нашей подборке. Так что выводы преждевременны! Мультфильм «Тайна магазина игрушек» выйдет в российский прокат 18 октября, тогда и узнаем, много ли у них общего. А пока — смотрим трейлер.
Источник: iVideos
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