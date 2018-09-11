80-ый юбилейный сезон открывается в Приморской филармонии 22 сентября

Эстрадный оркестр приглашает на концертную программу «Музыка из популярных мировых киносериалов». В концерте принимают участие певцы: Люся Алексеенко, Дмитрий Сабитов, Александр Птсыга, Валерия Качук, Антон Витовтов.

Художественный руководитель и дирижер Эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко развивает полюбившийся зрителям жанр — музыка из киносериалов. Эстрадный оркестр сыграет саундтреки из американского сериала «Мир Дикого Запада», автор музыки Ramin Djawadi. Музыканты приготовили тему Dr. Ford, а на бис будет звучать основная тема Westworld Main Theme.

— Я выбрал тему «Доктор Форд», она очень симпатичная и загадочная, — говорит Дмитрий Бутенко. — Мне кажется, что я перерыл все, что можно в поисках лучшей музыки, которая на слуху и нравится нашим зрителям.

Новый концертный сезон, по словам дирижера, в первую очередь — новые идеи и творческая реализация.

Чтобы приготовить новую программу Дмитрий около месяца провел за компьютером: искал достойную музыку и писал аранжировки, теперь вместе с музыкантами вышел на финишную прямую. Каждый день проходят репетиции, и все для того, чтобы порадовать своих слушателей.

На концерте прозвучит музыка из сериалов «Остаться в живых», «Шерлок», «Санта Барабара», «Элен и ребята», «Оттепель», «Семейка Адамс», «Клон», «Бандитский Петербург», «Спайдермен», «Обреченная стать звездой», «Охотники за приведениями».