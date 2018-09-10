Музыку из «Бандитского Петербурга» и «Мира Дикого запада» сыграют во Владивостоке

Открытие 80-ого концертного сезона в Приморской краевой филармонии состоится в сентябре. 22 сентября Эстрадный оркестр приглашает поклонников на концертную программу «Музыка из популярных мировых киносериалов». В концерте принимают участие вокалисты Люся Алексеенко, Дмитрий Сабитов, Александр Птсыга, Валерия Качук и Антон Витовтов.

Художественный руководитель и дирижер Эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко развивает полюбившийся зрителям жанр — музыка из киносериалов. Подобные программы прошлых сезонов получили восторженные отклики, и в этом году по желанию поклонников Эстрадный оркестр сыграет саундтреки из американского сериала «Мир Дикого Запада», автор музыки Ramin Djawadi. Музыканты приготовили тему Dr. Ford, а на бис будет звучать основная тема Westworld Main Theme.

«Я выбрал тему «Доктор Форд», она очень симпатичная и загадочная, эта тема отличается от всех саунтреков фильма. В прошлом году я не обратил внимание на «Мир Дикого запада», на какие-то еще. А в этом году пришло их время. Мне кажется, что я перерыл все, что можно в поисках лучшей музыки, которая на слуху и нравится нашим зрителям. И все хитовые композиции, они кончено же, у нас уже в программе. Все свои желания, которые я хотел реализовать в этой программе — они уже реализованы», — говорит Дмитрий Бутенко.

Новый концертный сезон, как признается дирижер: «это в первую очередь — новые идеи, творческие реализации и новый творческий тонус, который необходим артисту. Это моя работа и она мне нравится».

Чтобы приготовить новую программу, Дмитрий около месяца провел за компьютером: искал достойную музыку и писал аранжировки, теперь вместе с музыкантами вышел на финишную прямую. Каждый день проходят репетиции, и все для того, чтобы порадовать своих слушателей.