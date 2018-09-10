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В киноцентре «Октябрь» пройдет уникальный показ фильма «Человек с кино-аппаратом»
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В киноцентре «Октябрь» пройдет уникальный показ фильма «Человек с кино-аппаратом» 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В рамках проекта «КАРО. Арт» 13 сентября 2018 года при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM в премьерном зале киноцентра «Октябрь» состоится уникальный показ отреставрированной версии кинокартины Дзиги Вертова «Человек с кино-аппаратом». Полная магического очарования премьера удивит слушателей сказочной компиляцией происходящего на экране действа с живым сопровождением большого симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под руководством дирижер Михаила Голикова.
Музыкальная партитура была написана молодым композитором Муратом Кабардоковым специально для кинофильма, и имеет все шансы стать в ряд с известными саундтреками благодаря смелому сочетанию классического и авангардного звучаний. Талантливому композитору удалось тонко отразить в своей музыке едва уловимые нюансы и настроения и безупречно дополнить музыкальным рядом путешествие в мир визуальных киноэкспериментов Дзиги Вертова.
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