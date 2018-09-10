Кинопрокатчики обвинили Минкультуры в дискриминации и вредительстве

Председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров в эфире НСН заявил, что ограничение показа иностранных фильмов приведёт к указаниям зрителям, какие фильмы смотреть.

Министерство культуры планирует ограничить прокат зарубежных фильмов. Для этого были подготовлены поправки в законодательство. Число показов иностранных картин могут ограничить 35 процентами от общего числа сеансов в день. Такую меру хотят ввести, чтобы предотвратить показ одного и того же фильма в нескольких кинозалах одновременно. В случае нарушения такого правила планируется установить штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное отступление могут взыскать до 500 тысяч рублей, сообщает Лента.ру

Генеральный директор кинокомпании «Невафильм», председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН обвинил Минкультуры в дискриминации отрасли.

«Это ограничивает выбор зрителя и указывает ему, что смотреть, как смотреть и когда смотреть в кинотеатре. Меры, которые поэтапно предлагает министерство культуры, направлены на дискриминацию одного из секторов киноиндустрии. Это связано и с политикой возрастных ограничений, и с введением прокатных удостоверений, теперь ещё с квотированием киносеансов. Причём это не касается телевидения, онлайн-сервисов. Это дискриминация одного из секторов экономики, причём необоснованная. То, что это ведёт к ухудшению положения кинотеатров — это очевидно. Это просто разновидность вредительства», — возмутился собеседник НСН.

Кинопрокатчики пообещали сделать ставку на «дворовые кинотеатры» По словам Олега Березина, подобная политика может принять самые абсурдные формы.

«Развивая эту историю, надо продлить её дальше, то есть мы должны читать не более 35% книг зарубежных авторов, мы должны ездить не более чем на 35% импортных машин и так далее, так же можно до маразма дойти. Просто Минкультуры не в состоянии выстраивать политику, которая стимулирует развитие киноиндустрии, такими методами пытается добиться каких-то красивых показателей. В этом смысле министерство волнуют показатели, а не реальное развитие индустрии. Очевидно, что это ведёт к ухудшению положения кинотеатров. Это просто разновидность вредительства», — пришёл к выводу Березин.

Стоит отметить, что в случае вступления в силу подобной инициативы, обязанность контролировать выполнение нормы ляжет на плечи Роспотребнадзора

Напомним, в середине августа стало известно, что в РФ за первые семь месяцев 2018 года число закрытых кинозалов превысило число открытых. Такая тенденция наблюдалась впервые за несколько лет. Более того, сборы кинотеатров уменьшились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом посещаемость упала на 8,6%.