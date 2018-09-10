«СоюзМультКлуб»: как стать мультипликатором за два часа

«Куда уходит детство, в какие города?» — еще 40 лет назад риторически спрашивала Алла Борисовна Пугачева в одноименной песне. Мы готовы дать ответ — и даже точный адрес. Оно находится на улице Академика Королева, где долгие годы работает киностудия «Союзмультфильм». А с начала 2018-го — и «Союзмультклуб», детский центр, который не оставит равнодушными всех гостей в возрасте от 0 до 99 лет и старше. Родители, бабушки и дедушки, тети и дяди вживую смогут познакомиться здесь с любимыми героями анимационных фильмов, а малыши — на несколько часов стать взрослыми и почти профессиональными мультипликаторами.

10 февраля «Союзмультклуб» отпраздновал открытие — с фокусником, дискотекой, аква-гримом и шоу-программой — и теперь принимает посетителей в штатном режиме. Впрочем, «штатный» — слишком будничное слово для места, где с понедельника по воскресенье царит настроение каникул и выходных. После приветствия Кота Матроскина на входе в здание гостей увлекает 2,5-часовая программа: две экспозиции, игровые зоны с Бременскими музыкантами, Винни-Пухом и другими любимыми героями и главное — студия, в которой девчонки и мальчишки своими руками сделают небольшой, но самый настоящий мультфильм.

Первые 40-50 минут — погружение в прошлое и настоящее «Союзмультфильма». В застекленных витринах первого зала музея застыли герои советских детских картин — такие, какими они родились 15, 20 и даже 40 лет назад: Чебурашка в окружении Гены и друзей; корабль, на котором плыли звери вместе с Козленком, считавшим до десяти, новые персонажи из мультфильмов 00-х и многие-многие другие. Каждая из кукол хранит свои секреты. Знали ли вы, что трогательная девочка из «Варежки» срисована с дочери одного из сотрудников студии? А что с фигурки Чебурашки снимаются брови (и, говорят, хранятся в коробочке у музейного смотрителя)!?

Второй зал полностью посвящен «Гофманиаде» — полнометражному кукольному мультфильму, который создавался почти 15 лет и наконец выходит на экраны. Говорят, сказки Гофмана больше подходят взрослым, но историю их создания расскажут с деталями, интересными именно маленьким гостям. Самые внимательные из них с любопытством отметят, что многие декорации выполнены из подручных материалов: вот течет река из целлофанового пакета, здесь растут деревья из гречки, там распускаются пластмассовые цветы. А пол во многих сценах с куклами усеян маленькими отверстиями, потому что… Но не будем раскрывать все тайны — они ждут вас в залах «Союзмультфильма».

Узнав хитрости мультипликаторов, мальчишки и девчонки во всеоружии переходят в студию, где сами превращаются в создателей анимационной картины. Доступных техник много: можно нарисовать ролик на песочном столе, можно слепить любимых героев из пластилина и поселить в декорации из мультиков «Привередливая мышка» и «38 попугаев» или создать их с помощью необычного предмета — игольчатого экрана. Но самый популярный способ — перекладная анимация. Короткое объяснение от мультипликатора, и власть над техникой и персонажами переходит к юным гостям центра. В ближайших час их ждет немало работы: нужно нарисовать своих героев, сделать их руки, ноги и головы подвижными, придумать, кто в какой момент и почему появляется, наложить марионеток на фон и — самое интересное — оживить. Чтобы фигурки бегали, говорили и взаимодействовали друг с другом, их плавно перемещают на фоне, фотографируя статичным объективом каждый шаг (для минутного ролика потребуется сделать почти 100 снимков — серьезная, но увлекательная задача), затем на компьютере совмещают и ускоряют кадры — и вот уже рыбка плывет в подводном царстве, индейцы исполняют свой танец или лесные обитатели встречаются на опушке. И все это сделано своими руками! Дело за малым: дождаться, когда профессиональный мультипликатор слегка доработает детский мультфильм и напишет имена его юных создателей в титрах — готовый результат появится через пару дней.

Засиделись? Самое время размяться и взбодриться после почти часа кропотливой работы, ведь программа в «Союзмультклубе» еще не закончена. Возвращаемся в велком-зону, где посетителей встречали пуфики и ленточный лабиринт, — как раз за ним и находятся игровые площадки. Здесь получится потренировать память, собрать большие мягкие пазлы, посоревноваться в меткости (а заодно познакомиться с «неправильными пчелами») и даже попеть — мульт-караоке, игра «Угадай мелодию» и настоящие музыкальные инструменты находятся в, пожалуй, любимой детьми комнате «Бременских музыкантов». Финальная точка путешествия — вручение сертификатов супермультипликаторов и загадывание желания особенным способом. Говорят, они сбывается — все до единого.