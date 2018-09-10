Премьеру спектакля «Васса» представит Нижегородский ТЮЗ

Премьеру спектакля «Васса» представит Нижегородский ТЮЗ14 сентября в 18.30 на малой сцене Нижегородского театра юного зрителя состоится премьера спектакля «Васса» по пьесе Алексея Максимовича Горького, поставленная режиссером из Екатеринбурга Ильей Ротенбергом

Сохраняя оригинальный текст драматурга, режиссёр предлагает зрителю по-своему взглянуть на известное произведение. Васса сегодня — кто она такая? Может ли сегодня существовать такая женщина? На эти и другие вопросы режиссёр спектакля, ищет ответы вместе с актерами Нижегородского ТЮЗа.

«Сама пьеса очень непростая, жёсткая, болевая. Очень не хочется, чтобы получился отвлеченный спектакль или история про прошлый век от великого автора. Хотелось бы, чтобы наш спектакль был близок зрителю, который, глядя на сцену, не думал бы — классика это, или нет, а чтобы смотрел эту историю как реально происходящую здесь и сейчас. Какие-то художественные элементы в спектакле будут хрестоматийными — классические интерьеры, костюмы, мебель, а способ повествования — современный, с использованием необычной видео-инсталляции» — говорит Илья Ротенберг.

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