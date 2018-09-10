Премьеры недели: 6 новых сериалов с 10 по 16 сентября

Во-первых, о продолжениях:

12 сентября стартует 8-ой сезон сериала «Американская история ужасов»,

13 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Большой куш»,

14 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Американский вандал»

14 сентября стартует 5-й сезон сериала «Конь БоДжек».

А теперь перейдем к премьерам недели.

Ярмарка тщеславия / Vanity Fair

Дата премьеры: 10 сентября

XIX век. Мисс Ребекке Шарп, вчерашней ученице частного пансиона мисс Пинкертон, поступает предложение поработать гувернанткой в доме аристократов Кроули. Девушка соглашается, но уверена, что это — не пик ее карьерных достижений. Однажды она проснется богатой и почитаемой светской дамой, но для исполнения мечты надо сначала немного поработать и влиться в светское общество.

Незнакомцы / Strangers

ITV, Великобритания

Дата премьеры: 10 сентября

Британский профессор Джона Мюлрей вынужден приехать в Гонконг на опознание трупа супруги. Первоначальная причина смерти — автокатастрофа — кажется логичной и объяснимой, но, чем больше Джона знакомится с миром, в котором жила и работала его жена, тем больше он понимает, что это было жестокое запланированное убийство.

Открытие ведьм / A Discovery of Witches

Sky1, Великобритания

Дата премьеры: 13 сентября

Последняя представительница благородного рода ведьм Диана отправляется в Оксфорд, чтобы получше изучить свою родословную и древнее искусство алхимии. Неожиданно в архивах она находит бесценный манускрипт, который наделяет силами и знаниями своего обладателя. Внезапно свою помощь в защите от недоброжелателей предлагает вампир Мэттью. Ситуация усугубляется тем, что вампиры и ведьмы — давние враги, а Диану сильно тянет к новому знакомому.

Первый / The First

Hulu, США Дата премьеры: 14 сентября

Недалекое будущее. Группа астронавтов отправляется на Марс с целью колонизировать планету. Казалось бы, счастье не за горами, но в миллионах километрах от Земли может произойти что угодно.

Принц-дракон / The Dragon Prince

Netflix , США Дата премьеры: 14 сентября

Альтернативная вселенная. Миром правят два народа — человеческий с королем-человеком и эльфийский с королем-драконом. Многие века люди и эльфы мирно сосуществовали, но внезапная кража единственного драконьего яйца разжигает войну между двумя расами. Спасти ситуацию в силах только два принца из человеческого королевства, которые нашли заветное яйцо.

Маньяк / Maniac

Netflix, США Дата премьеры: 16 сентября

Оуэн и Энни соглашаются поучаствовать в тестировании нового лекарства от психических заболеваний. Он — богатый наследник с шизофренией, на которого давит груз ответственности перед семьей. Она — уставшая от токсичных отношений с родственниками девушка. Они оба хотят восстановить свое душевное равновесие с помощью нового лечения, не оглядываясь на возможные побочные эффекты.