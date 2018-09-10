Премьеры недели: 6 новых сериалов с 10 по 16 сентября 

Во-первых, о продолжениях:
12 сентября стартует 8-ой сезон сериала «Американская история ужасов»,
13 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Большой куш»,
14 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Американский вандал»
14 сентября стартует 5-й сезон сериала «Конь БоДжек».
А теперь перейдем к премьерам недели.
Ярмарка тщеславия / Vanity Fair
Дата премьеры: 10 сентября
В ролях: Оливия Кук, Джонни Флинн, Клаудия Джесси, Саймон Расселл Бил, Мартин Клунес
XIX век. Мисс Ребекке Шарп, вчерашней ученице частного пансиона мисс Пинкертон, поступает предложение поработать гувернанткой в доме аристократов Кроули. Девушка соглашается, но уверена, что это — не пик ее карьерных достижений. Однажды она проснется богатой и почитаемой светской дамой, но для исполнения мечты надо сначала немного поработать и влиться в светское общество.
Незнакомцы / Strangers
ITV, Великобритания
Дата премьеры: 10 сентября
Британский профессор Джона Мюлрей вынужден приехать в Гонконг на опознание трупа супруги. Первоначальная причина смерти — автокатастрофа — кажется логичной и объяснимой, но, чем больше Джона знакомится с миром, в котором жила и работала его жена, тем больше он понимает, что это было жестокое запланированное убийство.
Открытие ведьм / A Discovery of Witches
Sky1, Великобритания
Дата премьеры: 13 сентября
В ролях: Мэттью Гуд, Тереза Палмер, Оуэн Тил, Малин Буска, Тревор Ив, Аийша Харт
Последняя представительница благородного рода ведьм Диана отправляется в Оксфорд, чтобы получше изучить свою родословную и древнее искусство алхимии. Неожиданно в архивах она находит бесценный манускрипт, который наделяет силами и знаниями своего обладателя. Внезапно свою помощь в защите от недоброжелателей предлагает вампир Мэттью. Ситуация усугубляется тем, что вампиры и ведьмы — давние враги, а Диану сильно тянет к новому знакомому.
Первый / The First
Hulu, США Дата премьеры: 14 сентября
Недалекое будущее. Группа астронавтов отправляется на Марс с целью колонизировать планету. Казалось бы, счастье не за горами, но в миллионах километрах от Земли может произойти что угодно.
Принц-дракон / The Dragon Prince
Netflix, США Дата премьеры: 14 сентября
Альтернативная вселенная. Миром правят два народа — человеческий с королем-человеком и эльфийский с королем-драконом. Многие века люди и эльфы мирно сосуществовали, но внезапная кража единственного драконьего яйца разжигает войну между двумя расами. Спасти ситуацию в силах только два принца из человеческого королевства, которые нашли заветное яйцо.
Маньяк / Maniac
Netflix, США Дата премьеры: 16 сентября
В ролях: Джона Хилл, Билли Магнуссен, Соноя Мидзуно, Эмма Стоун, Седжал Шах, Аралин Андерсон
Оуэн и Энни соглашаются поучаствовать в тестировании нового лекарства от психических заболеваний. Он — богатый наследник с шизофренией, на которого давит груз ответственности перед семьей. Она — уставшая от токсичных отношений с родственниками девушка. Они оба хотят восстановить свое душевное равновесие с помощью нового лечения, не оглядываясь на возможные побочные эффекты.