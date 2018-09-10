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Мельпомена не дремлет: куда сходить в Уфе на театральную ночь
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Мельпомена не дремлет: куда сходить в Уфе на театральную ночь 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
12 сентября на жителей Башкирии опустятся сумерки, полные комедии и драмы — пройдет ежегодная «Театральная ночь». Откроют свои двери все столичные театры, и постараются удивить взыскательного зрителя неформальные студии, любители и частные площадки. Да что уж там, как сказал один известный классик — «Весь мир — театр, а люди в нем…», только в этот раз грань между искусством и повседневностью будет действительно очень размыта.
Вот несколько вариантов, где можно неплохо провести театральную ночь:
Башкирский государственный театр оперы и балета (Ленина, 5/1) приглашает на спектакль «Двойник Доры Маар» театра-студии «ALTER EGO». Начало в 19:00. Русский драматический театр решил позвать зрителей в «Морское круиз». Проект для тех, кому интересно, что твориться на сцене и за ее кулисами. В этот вечер здание превратится в настоящий корабль, а мраморные лестницы — в корабельные трапы, и перед тем, как «отдать швартовы» зрители смогут пообщаться в бравыми матросами. Не опаздывайте, «отплытие» в 19:00. А посетителей татарского театра «Нур» (50 лет СССР, 36) ждет показ спектаклей «Дело было в переулке» З. Хакима и «Свободные бабочки». Начало в 19:00. В 18:30 на театральной площади Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури (Заки Валиди, 34) начнется диалог актеров со зрителем. А в 19:30 Киностудия «Башкортостан» проведет открытые кинопробы, для гостей в кулуарах театра режиссер Булат Юсупов покажет мастер-класс. В 20:00 в Большом зале начнется театрализованное представление и демонстрация короткометражных фильмов с участием актеров театра. В 22:00 в Малом зале состоится спектакль «Я сотворил тебя» Т. Миннуллина, в это же вонмя на 4 этаже пройдет читка пьесы «За синими туманами» Ш. Шакуровой. В Национальном молодежном театре им. Мустая Карима (Ленина, 62) в 19:00 представят два спектакля — «Чума на оба ваши дома» по пьесе Григория Горина и «Четыре жениха Диляфруз» по пьесе Туфана Миннуллина. Для желающих побывать не только в роли зрителя, но творца в зеленом зале пройдет мастер-класс по режиссуре актерскому мастерству. На сцене Башгосфилармонии (ул. Гоголя, 58) спектакль «День Ангела» представит екатеринбургский театр «НитьЯ». Начало в 19:00. Альтернативный театр МТМ имени менЯ (3 корпус УГАТУ, Карла Маркса,3) откроет новый творческий сезон комедией «Стертые поцелуем», но перед тем состоится моментальная лотерея, победители которой получат возможность смотреть спектакль не в зале, а из-за кулис. Вот такие необычные условия. Начало в 19:00. Уфимский ТЮЗ (Юрия Гагарина, 16/2) приготовил игровую программу «Тролли на каникулах». Акция пройдет на площадке перед входом в театр в 18.00.
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