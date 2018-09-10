Мельпомена не дремлет: куда сходить в Уфе на театральную ночь

12 сентября на жителей Башкирии опустятся сумерки, полные комедии и драмы — пройдет ежегодная «Театральная ночь». Откроют свои двери все столичные театры, и постараются удивить взыскательного зрителя неформальные студии, любители и частные площадки. Да что уж там, как сказал один известный классик — «Весь мир — театр, а люди в нем…», только в этот раз грань между искусством и повседневностью будет действительно очень размыта.

Вот несколько вариантов, где можно неплохо провести театральную ночь: