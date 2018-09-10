От «Бесов» Достоевского до демонов: Театр на Таганке открывает новый сезон 

Множество режиссерских новинок с нетерпением ожидает зрителей.
Свой 55-й сезон открыл Театр на Таганке. Ирина Апексимова, его художественный руководитель, сообщила о новых проектах и спектаклях этой осени на традиционном сборе труппы.
Уже этой осенью произойдет творческий обмен между новокуйбышеским театром-студией «Грань» и Театром на Таганке. Сергей Поздняков, актер «Грани», приедет в Москву к ноябрю. Он сыграет одну из ролей в московской версии «Старшего сына» (он создан худруком новокуйбышевского театра Денисом Бокурадзе в Театре на Таганке) — Сильву. В Новокуйбышывске его подменит Филипп Котов, актер театра в столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Весна у Театра на Таганке обещает быть насыщенной — труппа планирует гастроли в Прибалтику и Германию со спектаклем «Чайка 73458» Дайнюса Казлаускаса.