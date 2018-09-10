Ещё
От «Бесов» Достоевского до демонов: Театр на Таганке открывает новый сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

От «Бесов» Достоевского до демонов: Театр на Таганке открывает новый сезон 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Множество режиссерских новинок с нетерпением ожидает зрителей.
Свой 55-й сезон открыл Театр на Таганке. Ирина Апексимова, его художественный руководитель, сообщила о новых проектах и спектаклях этой осени на традиционном сборе труппы.
Уже этой осенью произойдет творческий обмен между новокуйбышеским театром-студией «Грань» и Театром на Таганке. Сергей Поздняков, актер «Грани», приедет в Москву к ноябрю. Он сыграет одну из ролей в московской версии «Старшего сына» (он создан худруком новокуйбышевского театра Денисом Бокурадзе в Театре на Таганке) — Сильву. В Новокуйбышывске его подменит Филипп Котов, актер театра в столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Весна у Театра на Таганке обещает быть насыщенной — труппа планирует гастроли в Прибалтику и Германию со спектаклем «Чайка 73458» Дайнюса Казлаускаса.
Вечерняя Москва: последние новости
Почтальон Печкин стал сыщиком Девять часов «100 лет одиночества»: самые продолжительные театральные спектакли Ольга Литвинова: Моя героиня - обычная женщина со всеми вытекающими из этого обстоятельствами...
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение