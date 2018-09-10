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Лучшие архивариусы Ленобласти получили награды из рук Александра Дрозденко
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Лучшие архивариусы Ленобласти получили награды из рук Александра Дрозденко 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
100-летие государственной и 90 областной архивной службы отметили сегодня в Ленобласти. В честь праздника глава 47 региона вручил награды лучшим сотрудникам архивов региона.
После того, как награды нашли своих героев, актеры театра «На Литейном» представили архивариусам комедию по пьесе американского драматурга Кена Людвига «Примадонны».
Напомним, что с 2017 года все региональные архивы перешли на электронную регистрацию запросов. Также была проведена оцифровка и загрузка в информационно-поисковую систему всех описей дел государственного архива в Выборге и завершена интеграция информационной системы «Архивы Ленинградской области» с порталом государственных и муниципальных услуг и МФЦ.
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