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Московский Театр «Модерн» покажет в Пскове лирическую комедию
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Московский Театр «Модерн» покажет в Пскове лирическую комедию 

Псковская губерния 6 часов назад
В Псковском драмтеатре 29 сентября в 18:00 пройдёт спектакль «Матрёшки на округлости Земли» в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Как сообщает комитет по культуре администрации Псковской области, это лирическая комедия, притча Юрия Грымова о настоящих русских женщинах: матерях, жёнах, хозяйках. Разные судьбы главных героинь, которых автор иронично называет «Матрёшками», тесно переплетаются в совершенно неожиданных обстоятельствах. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а матрёшек — серьёзные испытания. Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут без антракта. Для зрителей 16+. Чтобы оперативно получать основные новости Пскова и региона, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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