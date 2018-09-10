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Тверская областная картинная галерея открывает новый цикл музейно-театральных программ
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Тверская областная картинная галерея открывает новый цикл музейно-театральных программ 

tvernews.ru 5 часов назад
22 сентября, в 16:00 в Восточной башне Тверского императорского дворца открывается новый цикл музейно-театральных программ Тверской областной картинной галереи. До конца 2018 года запланированы 4 встречи с шедеврами галереи, а значит 4 увлекательных путешествия в мир живописи, интерпретирующих ее посредством занимательных театральных постановок.
Поэтика «Записок охотника» И. С. Тургенева, таинственная архитектоника Вавилонской башни, старинные правила украшения рождественской ели в русской усадьбе — в каждой программе есть чему удивиться, узнать новое и найти вдохновение.
Откроется сезон программой «Здравствуй, Земля!», посвященной героям космоса. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова стали символами новых людей XX века с безграничными возможностями, олицетворением невероятной отваги и целеустремленности, любви к родине и людям, жертвенности во имя человечества.
В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.), повествующее о приземлении Юрия Гагарина. В сопровождении ученого секретаря галереи, кандидата философских наук Марии Шуваловой зрители попробуют открыть новые, неочевидные на первый взгляд, смыслы, созерцая и анализируя картину в зале советского искусства.
Экскурсия приурочена к 100-летию В. Н. Басова (1918-1962) — московского живописца, художника-реалиста, прославившегося масштабными работами в жанре сюжетно-тематической композиции.
А в театральной части программы будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка». Это захватывающее мультижанровое повествование с первой минуты действия погружает в мир Дальнего Востока. Однако одной из центральных сюжетных линий является философское осмысление полета в космос первой женщины-космонавта — Валентины Терешковой. Ее позывные и дали название необычной постановке.
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