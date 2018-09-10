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Гоша Куценко: Мы прошли 90-е, неужели нас еще что-то может напугать?
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Гоша Куценко: Мы прошли 90-е, неужели нас еще что-то может напугать? 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Пенсионная реформа, которая грядет в России, волнует не только простых смертных, но и знаменитостей. Гоша Куценко признался: если возраст выхода на пенсию поднимут, то ему придется раздеваться до 65 лет!
— Я не так давно прочитал изречение Колчака, который сказал: «Не трогайте никогда артистов, извозчиков и официантов. Они могут работать с любой властью!» Я с ним абсолютно согласен. Мы прошли 90-е, неужели нас еще что-то может напугать? Я всегда верю в лучшее, — говорит артист.
Свой настрой Гоша передает зрителям. Он даже придумал новую шутку, которую теперь произносит со сцены.
— Я уже шестнадцать лет играю спектакль «Мужской стриптиз», — продолжает Гоша. — И теперь говорю зрителям: «Люди, сейчас мне 52 года! И если пенсионный возраст поднимут, мне придется раздеваться до 65 лет». Когда они слышат эти слова, аплодируют: «Оставайтесь!»
По словам Гоши, несмотря на кризис, у него всегда полные залы.
— Лично я никакого кризиса не ощущаю! — улыбается актер. — У нас только несколько сменился маршрут. В последние три года мы перестали ездить на Украину, зато теперь чаще выступаем в Белоруссии. Там теперь зрители просто нашпигованы искусством. Бедные белорусы отдают последние деньги, чтобы прийти на наш спектакль.
А вот зарабатывать на съемках в кино Гоша не планирует. В прошлом году он уверил наших корреспондентов, что в ближайшее время уйдет из актерской профессии. И отказываться от своих планов не намерен.
— В последнее время снимаюсь в основном в эпизодах, доедаю сливки, как говорят! — говорит артист. — На сегодняшний день я — продюсер серьезной картины «Балканский рубеж». Она выйдет в начале следующего года. Вот только сейчас еду с монтажа, нужно успеть сделать все вовремя. Эта картина о марш-броске десантников и о косовских событиях, она посвящена 20-летию бомбардировок Белграда. Серьезный политический боевик и детектив. Я очень надеюсь, что наш фильм придется зрителям по душе.
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