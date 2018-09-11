СМИ: режиссер «Нелюбви» Звягинцев развелся с женой

Автор фильмов «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена» Андрей Звягинцев развелся с женой, передают «Дни.ру» со ссылкой на информацию из звездных телеграм-каналов.

Звягинцев попал в один из списков завидных холостяков наряду с недавно расторгшим брак с женой Матильдой рок-музыкантом Сергеем Шнуровым и переживающим развод с артисткой Еленой Степаненко юмористом Евгением Петросяном

Андрей Звягинцев до недавнего времени был женат на Анне Матвеевой . В браке родился сын Петр, ему девять лет.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» (2017) о тяжелых семейных отношениях получила в прошлом году приз в Каннах, увезла домой «Сезар», также была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».