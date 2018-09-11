Новый сезон открыли в театре «Сатирикон»

Новый театральный сезон стартовал в столице. В театре «Сатирикон» его открыли премьерой — комедией Мольера «Дон Жуан», поставленной режиссером Егором Перегудовым . Одну из главных ролей в спектакле исполняет художественный руководитель театра Константин Райкин

— В этой пьесе соединено очень много невозможного. Масса юмора, но при этом в ней точные, роковые прозрения, — говорит Константин Райкин.

Спектакль проходил в помещении центра «Планета КВН» на Шереметьевской, так как театр «Сатирикон» сейчас находится на реконструкции. По словам Константина Райкина, «Сатирикон» должен открыться в сентябре 2019 года. (ак)