Робин Райт встала на защиту Кевина Спейси

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Робин Райт до последнего отказывалась комментировать скандал с участием своего коллеги по сериалу «Карточный домик» Кевина Спейси (более 15 человек в октябре 2017-го обвинили актера в сексуальных домогательствах). И вот почти год спустя в интервью Net-a-Porter Робин сказала, что верит во второй шанс. «Я считаю, у каждого должна быть возможность все исправить, — отметила она. — Второй шанс, назовите как хотите. Я в это верю. Это называется рост».

Сочувствует ли она Кевину? По словам Робин, она испытывает сочувствие к каждому, чья личная жизнь становится достоянием публики. «Для актеров это ночной кошмар, который вы даже представить себе не можете, — объясняет она. — Мы просто делаем свою работу, делимся ее результатами со зрителями. Почему наша личная жизнь должна быть на виду? Личная жизнь всегда должна оставаться в тайне, какой бы она ни была — позитивной, негативной или нейтральной».

По словам Робин Райт, во всей этой скандальной истории ее волнует другое. «"Карточный домик" не «грязный» проект, как о нем говорили! — считает она. — Мы должны были закончить съемки. Потому что в противном случае более 2 тысяч человек потеряли бы работу, и это было бы несправедливо по отношению к ним».

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