Обновленный центр культуры и кино откроют в Приокском районе

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, здесь была установлена перед экраном сцена с нескользящим и особо прочным линолеумом, сделана подсветка ступеней, заменены прожекторы. В зрительном зале появилось 125 новых комфортных кресел, смонтировано современное цифровое кинооборудование, которое позволит зрителям в полной мере насладиться шедеврами мировых кинопремьер.

Церемония открытия начнется в 11:00. В ней примет участие директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

На открытии выступит нижегородская музыкальная группа «Ноль плюс». Еще одним подарком для посетителей кинотеатра станет уникальная фотовыставка шведских фотографов «На границе мифов и реальности», предоставленная Нижегородским центром немецкой и европейской культуры. По окончании торжественного мероприятия состоится просмотр нового мультипликационного фильма «Вилли и крутые тачки».

Справка. Центр культуры и кино «Зарница» основан 3 марта 1951 года. Долгое время он носил название «Кинотеатр имени Климента Ворошилова». После переименования Ворошиловского района в Приокский кинотеатр приобрел название «Ока» и демонстрировал новинки и классику советского кинопроката. В 70-х годах XX века кинотеатр «Ока» был преобразован в детский специализированный кинотеатр «Зарница». В 2016 году кинотеатр был объединен с библиотечной системой Приокского района и стал Центром культуры и кино.

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