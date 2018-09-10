Пока мы спали: футбольная победа России, отказ от депутатских пенсий, фильм на «Оскар»

Сборная России по футболу разгромила Чехию; в Госдуме приняли решение насчет закона о добровольном отказе депутатов от повышенных пенсий; Россия отправит фильм «Собибор» на «Оскар»; в Таиланде учительница притворилась мертвой и отпугнула насильника — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Разгромная победа

Сборная России по футболу обыграла в контрольном матче национальную команду Чехии.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян. Счет на 8-й минуте встречи открыл полузащитник Алексей Ионов . На 27-й минуте преимущество увеличил нападающий Антон Заболотный . На 30-й минуте Ионов реализовал пенальти после назначения удара за снос Заболотного.

Ионов, Ерохин и Заболотный забили первые голы за сборную России.

Добровольный отказ

Законопроект о добровольном отказе депутатов от повышенной пенсии поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин , передает ТАСС

«Законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», — сообщил он. При этом Володин отметил, что в документе дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что «депутаты имеют право отказаться от надбавок, и в этом заключается суть закона».

Возможность добровольно отказаться от преференций есть и в действующем законодательстве, но, как уточнил Володин, она предполагает возможность потом заявление отозвать. Уточнение формулировки, предположил председатель Госдумы, «требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, правильно ли он поступил».

«Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть», — подчеркнул он.

Фильм на «Оскар»

Российский оскаровский комитет выбрал фильм, который поборется за премию американской киноакадемии. Об этом сообщил ТАСС член комитета продюсер Александр Роднянский.

«От России выдвинут фильм «Собибор»», — заявил он. Роднянский отметил, что картину выбрали большинством голосов.

Лента будет претендовать за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Умелая маскировка

Жительница Таиланда притворилась мертвой, чтобы забравшийся в дом грабитель ее не изнасиловал. Как сообщает информационный портал Coconuts, план сработал.

Инцидент произошел в провинции Сисакет на северо-востоке страны ранним утром в субботу, 8 сентября. Шел сильный дождь, и женщина была дома одна, когда взломщик забежал к ней в спальню. Он прикрыл ей рот рукой и трижды ударил кулаком в живот, а затем прижал к себе жертву и попытался ее раздеть.

«Я постаралась собраться с силами и мыслями. Я тыкала его в ключицу, пока не началась драка. Но вор был слишком большим, поэтому я решила не сопротивляться, а притвориться мертвой», — рассказала тайка, работающая учительницей.

Когда женщина перестала дышать и дергаться, взломщик запаниковал и убежал. «Как только я увидела, что он ушел, я выбежала и сказала соседям, что случилось. Мои родственники отвезли меня в полицию, и я написала там заявление», — добавила она.

Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения, чтобы вычислить подозреваемого. Они считают, что преступником мог быть кто-то из живущих неподалеку.