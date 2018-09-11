«Герои меча и магии» и «Театр чудес»: чем заняться на неделе

Композитор культовой серии игр «Герои меча и магии» даст живой концерт в Доме Музыки, в Новой Третьяковке открывается выставка Ильи Кабакова , а в Театре Наций покажут «Театр чудес». Редакция портала Москва 24 — о самых интересных событиях недели.

Саундтрек к «Героям меча и магии» в исполнении автора Пол Энтони Ромеро собственной персоной исполнит саундтрек к серии пошаговых стратегий «Герои меча и магии». В свое время «Герои» произвели революцию в индустрии компьютерных игр, подняв стандарты качества до невиданных доселе высот. С любовью прописанная графика, идеальное соотношение сил враждующих сторон и, конечно, выдающийся саундтрек. Теперь московские фанаты одной из лучших игр в истории RPG смогут услышать музыку из «Героев» не только в милом сердцу MIDI, но и в исполнении живого оркестра под чутким руководством Ромеро.

Где: Московский международный Дом Музыки Когда: 12 сентября, 20:00 "Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты" В «Гараже» открывается выставка, посвященная «Баухаус» — модернистской школе архитектуры, определившей облик современных городов. Экспозиция повествует о подлинном интернационализме немецких последователей минимализма. Дома в стиле «Баухаус» можно увидеть едва ли не в каждой стране: от Сантьяго до Шанхая, от Берлина до Тель-Авива. Цель выставки — рассказать о связях прогрессивных немецких художников с Советским Союзом, который в межвоенный период европейская богема считала авангардом гражданской и творческой жизни.

Где: музей «Гараж» Когда: 12 сентября — 30 ноября

"Театр чудес" Постановка Дениса Бокурадзе открывает новый сезон Театра Наций. В основу второй части триптиха новокуйбышевского театра «Грань» легли новеллы Сервантеса. Спектакль станет второй частью триптиха о любви. Первая, «Корабль дураков» по мотивам французских эротических фарсов, была посвящена любви плотской. Предстоящий спектакль, как говорит режиссер, повествует о любви «поэтической».

Где: Театр Наций Когда: 11-13 сентября, 20:00 "Вселенский карнавал огня–2018" Более 30 огненных театров примут участие в самом горячем фестивале осени. Отважные каскадеры покажут свои лучшие трюки. Вас ждут фигуры из пламени в ночном небе, выступления акробатов, классическое зрелищное шоу «Призрачный гонщик» и многое другое. Кульминацией вечера станет «Огненный фристайл»: мотоциклист сделает на полной скорости сальто и пролетит в узкое кольцо огня. Только не повторяйте увиденное дома.

Где: Парк киноприключений «Мастер Панин» Когда: 14 сентября, 21:00 Фестиваль циркового искусства «Идол–2018» В цирке на проспекте Вернадского завершается фестиваль «Идол». Мастера циркового искусства со всего мира дадут гала-шоу с участием лучших артистов России, Испании, КНДР, Тайваня и других стран. Номера программы отобрало международное жюри, в которое вошли ведущие эксперты и деятели циркового искусства.

Где: Московский государственный цирк Когда: 12-15 сентября, 19:00 Metallica Romance Morrison Orchestra под руководством Сергея Акимова подготовил трибьют легендарной группе Metallica. В программу вошли лучшие баллады Джеймса Хэтфилда и его товарищей по команде. Специальный гость вечера — Ронни Ромеро из не менее известного коллектива Rainbow.

Где: Мастерская Петра Фоменко Когда: 12 сентября, 19:00 Oomph! Звезды «новой немецкой тяжести» возвращаются в Москву c симфоническим оркестром. В России коллектив из ФРГ выступит с золотой программой из своих главных хитов. Лучшие песни коллектива можно будет услышать в Crocus City Hall. Oomph! устали от сравнений с Rammstein и Laibach, так что в столицу команда прилетит в состоянии повышенной боевой готовности.

Где: Crocus City Hall Когда: 14 сентября, 20:00 Илья и Эмилия Кабаковы , «В будущее возьмут не всех» Крупнейшая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых начала работу в Новой Третьяковке. Выставка охватывает все периоды творчества важнейших представителей московского концептуализма: от первых инсталляций полувековой давности до шедевров, принесших Кабаковым мировую славу. В том числе — гениальная работа «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», ставшая одним из символов позднего советского искусства.

Где: Новая Третьяковка Когда: до 13 января