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Кит Харингтон и Милли Бобби Браун вручат награды на «Эмми» 2018
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Кит Харингтон и Милли Бобби Браун вручат награды на «Эмми» 2018 

Попкорн News 8 часов назад
Фото: Попкорн News
В этом году наблюдать за красной дорожкой премии «Эмми» будет, наверное, даже интереснее, чем за красной дорожкой мартовского «Оскара» — такое количество звезд обещают нам организаторы. Стало известно, что в числе прочих на сцену «Эмми» выйдут звезды «Игры престолов» и «Очень странных дел» — чтобы вручить заслуженные статуэтки своим коллегам.
Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» пройдет 17 сентября 2018 (в 3 часа ночи по московскому времени в ночь с понедельника на вторник), и в списке тех, кто будет вручать награды в ходе церемонии, значатся:
Милли Бобби Браун (она еще и номинирована на «Эмми» как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале)
Алек Болдуин
Кейт Маккиннон
Рэйчел Броснахэн
Майкл Дуглас
Тина Фэй
Кит Харингтон
Тараджи П. Хенсон
Трэйси Морган
Боб Оденкирк
Констанс Ву  попкорнnews
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