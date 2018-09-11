Кит Харингтон и Милли Бобби Браун вручат награды на «Эмми» 2018

В этом году наблюдать за красной дорожкой премии «Эмми» будет, наверное, даже интереснее, чем за красной дорожкой мартовского «Оскара» — такое количество звезд обещают нам организаторы. Стало известно, что в числе прочих на сцену «Эмми» выйдут звезды «Игры престолов» и «Очень странных дел» — чтобы вручить заслуженные статуэтки своим коллегам.

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» пройдет 17 сентября 2018 (в 3 часа ночи по московскому времени в ночь с понедельника на вторник), и в списке тех, кто будет вручать награды в ходе церемонии, значатся:

Милли Бобби Браун (она еще и номинирована на «Эмми» как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале)

Кит Харингтон

Боб Оденкирк

Констанс Ву попкорнnews