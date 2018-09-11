Гастроли в Чите начались спектаклем «Валентинов день»

— Дорогие друзья! Мы рады пригласить всех желающих на встречу с художественным руководителем и артистами Калининградского областного драматического театра, чьи гастроли начались спектаклем «Валентинов день». О нём-то и будем говорить завтра вместе с создателями и зрителями, — сообщается в группе.

Встреча пройдёт в фойе второго этажа Забайкальского драмтеатра. Начало в 12.00.