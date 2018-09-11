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Гастроли в Чите начались спектаклем «Валентинов день»
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Гастроли в Чите начались спектаклем «Валентинов день» 

75.RU 6 часов назад
Фото: 75.RU
— Дорогие друзья! Мы рады пригласить всех желающих на встречу с художественным руководителем и артистами Калининградского областного драматического театра, чьи гастроли начались спектаклем «Валентинов день». О нём-то и будем говорить завтра вместе с создателями и зрителями, — сообщается в группе.
Встреча пройдёт в фойе второго этажа Забайкальского драмтеатра. Начало в 12.00.
Гастроли Калининградского областного драматического театра начались в Чите 10 сентября. Это часть межрегиональной программы «Большие гастроли» и носят обменный характер. Актёры покажут также фарс «Куклы» — красивый, стильный спектакль, в котором рокочут испанские страсти, леденит душу невозможная любовь герцога Альдукара к прекрасной кукле Помпонине; музыкальная сказка для всей семьи «Летучий корабль» и фантасмагория «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова.
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