Гастроли в Чите начались спектаклем «Валентинов день» 

— Дорогие друзья! Мы рады пригласить всех желающих на встречу с художественным руководителем и артистами Калининградского областного драматического театра, чьи гастроли начались спектаклем «Валентинов день». О нём-то и будем говорить завтра вместе с создателями и зрителями, — сообщается в группе.
Встреча пройдёт в фойе второго этажа Забайкальского драмтеатра. Начало в 12.00.
Гастроли Калининградского областного драматического театра начались в Чите 10 сентября. Это часть межрегиональной программы «Большие гастроли» и носят обменный характер. Актёры покажут также фарс «Куклы» — красивый, стильный спектакль, в котором рокочут испанские страсти, леденит душу невозможная любовь герцога Альдукара к прекрасной кукле Помпонине; музыкальная сказка для всей семьи «Летучий корабль» и фантасмагория «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова.