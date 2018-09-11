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Вьетнамка номинирована на альтернативную Нобелевскую премию по литературе
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Вьетнамка номинирована на альтернативную Нобелевскую премию по литературе 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Канадка вьетнамского происхождения Ким Туй попала в шорт-лист «Новой литературной премии»
Ким Туй известна как автор таких популярных романов, как «Человек», «Ру» и «Ви». К сожалению, ни один из них не переведен на русский язык.
О ее выдвижении на премию рассказала канадская телекомпания СВС. Для самой писательницы это стало неожиданностью. В одном из своих интервью она похвалила других претендентов на премию — японца Харуки Мураками, француза Марисе Конде и американца Нила Геймана:
«Это культурные столпы, ветераны литературы, я же лишь начинающий писатель»
Победитель будет объявлен 12 октября, а торжественное награждение состоится 9 декабря.
Изначально на место в шорт-листе претендовало 47 авторов, из которых общественность должна была выбрать четырех лучших. Лучшего из них выберет жюри, которое состоит из писателей, журналистов, актеров и других деятелей культуры.
«Новая литературная премия» была организована некоммерческой Новой академией, как альтернатива Нобелевской премии по литературе. В этом году вручение главной литературной премии мира отменили из-за скандала — супруга одного из членов жюри обвинили в сексуальных домогательствах.
Источник: VnExpress
Перевод: Никита Гребенников
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