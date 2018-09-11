10 лучших мультиков про насекомых

Самые крутые насекомые из кино — это, конечно, «Человек-паук», «Человек-муравей» и «Леди Баг». Но если говорить не о супергеройских похождениях людей, одетых жуками, а о настоящих жуках, картина будет примерно следующей.Tlum.Ru отобрал лучшие мультфильмы, анимационные сериалы и документальные ленты про самых удивительных обитателей нашей планеты.

Кстати, если вы хотите не только смотреть, но и читать, а также вплотную изучать этих созданий — не пропустите новую серию журналов «Настоящие насекомые &Ko» от «DeAgostini». Это отборные интересные факты, удобный формат и реальный экземпляр для коллекции в каждом номере. Очень практично, если вам или вашему ребенку тема близка.

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

Прежде всего стоит напомнить, что один свежий китайский мультфильм про насекомых можно будет увидеть в кинотеатрах совсем скоро. «Руби и Повелитель воды», с божьей коровкой и стрекозой в главных героях, стартует в нашем прокате 27 сентября. Что касается уже вышедших полнометражных мультиков про жужжащих и ползающих, встречайте пятерку лучших по мнению редакции Tlum.Ru.

№ 5: «Би Муви: Медовый заговор»

Пародийная лента про самый странный суд в анимации от DreamWorks. Главный герой, пчела Барри, узнает страшную тайну о том, что на самом деле люди делают с медом. Да-да, все правильно, едят. А ведь трудяги столько сил тратят на добычу меда! В общем, дело закончилось большим и жирным иском в сторону людей. А сам мультфильм закончился очень слащаво, потому пятое место.

№ 4: «Монстр в Париже»

В этой элегантной французской ленте насекомое только одно, зато какое! Разумная гигантская блоха, очень милое, пусть и внешне неказистое создание. Еще тут великолепная музыка, по-ангельски выразительная главная героиня, интересные приключения и щепотка любви. Полную рекомендацию читайте в нашем обзоре, а четвертое место потому, что «Монстр в Париже» — больше про людей, и главное чудовище тут тоже вовсе не блоха-переросток.

№ 3: «Муравей Антц»

На третьем месте расположился мультфильм, ставший орудием в битве двух студий — Pixar (тогда отдельно, но все равно под эгидой Disney ) и DreamWorks. Эти титаны до сих пор нет-нет и выпустят мультики на одну и ту же тему подряд. Ну, а «Муравей Антц» стал самым ярким примером той войны, став идейным близнецом отважного букашки из первого пункта. Впрочем, к чему придираться? Мультфильм-то очень достойный. И даже вошел в Книгу Рекордов Гиннесса!

ВСЕ О МУЛЬТИКАХ-БЛИЗНЕЦАХ

№ 2: «Джеймс и гигантский персик»

Смачный, чудаковатый и абсурдный мультфильм от Генри Селика, мастера-кукольника, подарившего нам «Кошмар перед Рождеством» и «Коралину в стране кошмаров». Насекомых тут много, каждый — со своим ярким характером, все они становятся для сироты Джеймса семьей, и да, герои действительно плавают внутри гигантского персика и едят его, а как иначе?

№ 1: «Приключения Флика»

Тот самый мультфильм Pixar, который про муравьев и освобождение от гнета, но не про Атнца. Кстати, это аж вторая работа студии после легендарной «Истории игрушек», так что можно легко простить незамысловатую на сегодняшний взгляд графику и то возникающее при просмотре ощущение, что признанные мэтры анимации только набивают руку. Да, набивают, и получилось уже очень здорово!

СЕРИАЛЫ И КОРОТКОМЕТРАЖКИ

№ 5: «Лунтик»

Однажды на Луне родился необычный малыш, и… дальше вы можете продолжить сами, потому что не посмотреть хотя бы один из 400+ эпизодов отечественного «Лунтика» вряд ли кто-то умудрился. Наивный фиолетовый уроженец Луны угодил в мир земных насекомых, да и сам он к ним вроде как относится, так что это заслуженное пятое место в подборке среди мультсериалов. И не забудьте посмотреть 7 самых смешных ляпов из «Лунтика», они того стоят.

№ 4: «Пчелка Майя»

Маленькая медоносная пчелка стала поистине героиней своего романа — сначала немецкой книги, а потом и ряда экранизаций, одну из которых, последнюю, вы часто можете наблюдать по телевидению. Напомним, что помимо этого сериала, про Майю есть и полнометражные ленты. Например, «Кубок меда», идеальный мультик для самых маленьких. И мультсериал, конечно, тоже, добрый, простой и позитивный.

№ 3: «Букашки»

Французские букашки — невероятно эпичный и лаконичный мультсериал для легкого просмотра в любом возрасте. У него масса плюсов, среди которых отсутствие антропоморфных черт у героев (вы заметили, что все предыдущие насекомые слегка люди?) далеко не самый важный. Кстати, про них тоже есть полнометражный мультфильм — для тех, кому не хватает пятиминутных серий.

№ 2: «Путешествие муравья»

Отечественную короткометражную классику представляет искрометное «Путешествие муравья» от студии «Союзмультфильм». Это просто легенда: «От козявки слышу», «У него ноги, а ему домой» и «Ты что, с Луны свалился? — Нет, с гусеницы». Бессмертный шедевр Эдуарда Назарова , снятый по рассказу Виталия Бианки.

Источник: Мультики студии Союзмультфильм

№ 1: «Паучок Лукас»

Первое место было присуждено маленькому паучку Лукасу, потому что ну вы посмотрите на эти глазки. И ножки. И шерстинки. Аниматор студии Pixar по сути запустил свой бренд, ведь плюшевого Лукаса уже и купить можно. А еще паучок лечит людей от арахнофобии, так что тем более не проходите мимо этой очаровательной серии коротких мультфильмов.

Источник: Lucas the Spider

НАУЧНЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ

В завершение приводим несколько действительно качественных фильмов про насекомых, которые можно и нужно включить любознательным детям. И самим присоединиться к просмотру.

Кстати, тут тоже стоит напомнить, что один подобный фильм выйдет скоро в кино — «Баттерфляймания», с семьей Александра Реввы на озвучке. Что касается уже состоявшихся лент, мы не стали присуждать им места, а просто рекомендуем все подряд.

«Все самое интересное про насекомых»

Драматичная документалка с National Geographic Channel. Осторожно, они кишат, кусаются и вызывают мурашки. Или правильнее будет сказать «муравьишки»?

Источник: Смотреть Онлайн В мире животных

«Удивительные насекомые»

Те же создатели, но в более позитивном ключе. И много-много восхитительных макросъемок — для тех, кто любит разглядывать все в подробностях.

«Гигантские насекомые. Самые большие и страшные жуки в мире»

Название говорит само за себя, но, черт побери, это действительно крутое видео.

Источник: Загадки Вселенной

Галилео: Экзотические животные

Несравненный Александр Пушной рассказывает про то, как держать дома пауков, скорпионов и других членистоногих питомцев. Особенные рекомендации родителям детей, которые «хочу живую сороконожку в банке домой!».

Источник: GalileoRU

Чудесный мир насекомых

И еще один потрясающий документальный фильм от National Geografic. Оторваться очень сложно, а избавиться потом от ощущения, что по коже что-то ползет, еще сложнее. Приятного просмотра!

Источник: Красивая планета

«Настоящие насекомые &Ко»

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