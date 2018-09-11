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Джеймс Блум планирует переснять «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
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Джеймс Блум планирует переснять «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 

Fancy Journal 6 часов назад
Фото: Fancy Journal
В интервью Forbes Джеймс Блум рассказал о своих планах заняться известными хоррор-франшизами. По словам продюсера, он хотел бы полностью переснять некоторые из них. Первым делом, Блум планирует поработать над «Криком» 1996 года и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 1997 года. Однако продюсер также отметил, что несмотря на его энтузиазм, процесс получения прав может оказаться не таким простым.
«Я бы хотел заняться этими двумя фильмами, но эта ситуация с получением прав их тоже касается. Это очень запутанный и сложный процесс», — рассказал Блум, — «Одно дело сказать, что вы хотите сделать, и совсем другое действительно начать делать».
Напомним, что 19 октября на большие экраны выйдет сиквел «Хэллоуина» 1978 года. На получение прав этой франшизы у Blumhouse Productions ушло пять лет.
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