Ещё
Ридли Скотт вернулся в рекламу после 15-летнего перерыва
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ридли Скотт вернулся в рекламу после 15-летнего перерыва 

Sostav.ru 5 часов назад
Фото: Sostav.ru
Фото: пресс-служба Hennessy
Знаменитый режиссер Ридли Скотт решил вернуться в рекламу после длительного перерыва. В последний раз он руководил рекламными съемками в 2003 году, когда создавал креатив для Barclays. С тех пор автор культового ролика «1984» от Apple имел к рекламе лишь косвенное отношение.
Hennessy объявила о сотрудничестве со Скоттом, который согласился снять рекламный фильм для алкогольного бренда. Его мировая премьера состоится в 2019 году, а семь тизеров зрители увидят этой осенью.
Фильм станет частью кампании «Hennessy X. O. — величественные миры» под слоганом «Каждая капля Hennessy X. O. — это одиссея». За ее разработку с 2016 года отвечает агентство DDB Paris. Над 3D-эффектами трудится берлинская Foam Studio.
Производством занимается компания RSA Films, сооснователем которой является режиссер и которая в этом году отметит свое 50-летие. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Сам Скотт подчеркивает, что главным в работе с Hennessy был творческий процесс. Он лично создал детальную раскадровку на основе первоначального сценария и побывал в провинции Коньяк. По словам режиссера, за десятилетия своего развития реклама наконец перестала рассматривать потребителя как набор неких характеристик и стала настоящим искусством. Именно это побудило его вернуться к коммерческим съемкам.
Раскадровка Скотта. Источник: пресс-служба Hennessy
Директор по маркетингу Hennessy Томас Морадпур отмечает, что luxury бренды в первую очередь апеллируют к эмоциям. Мастерство и воображение Скотта позволит компании захватить умы и сердца аудитории, уверен топ-менеджер. Результатом сотрудничества компания видит «чувственное, сюрреалистичное путешествие» на стыке реальности и фантазии.
Кампания основана на семи нотах коньяка Hennessy X. O., которые определили члены Comité de Dégustation. Они описали ощущения от напитка как сладкие, пряные, обжигающие, шоколадные, древесные, а шлейф обозначили как «бесконечное эхо».
Кампания 2016 года
Sostav.ru: последние новости
Netflix купила права на показ российских мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» «ВКонтакте» покажет церемонию вручения «Эмми» в прямом эфире Мировая премьера. В октябре Москву ждут «Каннские Львы».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х5
Лучшие откровенные сцены в кино11
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял5
Новые ляпы в популярных советских лентах1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение