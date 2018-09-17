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Большой театр открывает сезон 

Ревизор.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Свой 243-ий сезон театр под квадригой Аполлона откроет премьерой «Севильского цирюльника» на Новой сцене. Спектакль ставит худрук Театра им А. С. Пушкина Е. Писарев.
Первой премьерой 243-го сезона в новом году станет опера П. Дворжака «Русалка», вслед за которой театр представит балет «Зимняя сказка» в хореографии К. Уилдона, что с огромным успехом идёт во многих странах.
Премьера вечера одноактных балетов «Артефакт» У. Форсайта и «Петрушка» Э Клюга будет предшествовать премьере оперы Дж. Россини «Путешествие в Реймс».
Зрителей ждут также новая постановка оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского и всемирно знаменитого балета «Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха и в постановке М. Бежара.
Уже 29-го сентября на исторической сцене Большого театра пройдёт премьера «Кандида» — оперы-мюзикла Л. Бернстайна, которая будет представлена в год 100-летия великого американского композитора и дирижёра.
В новом сезоне также пройдут гала-концерты, посвящённые 200-летию М. Петипа, 80-летию Е. Максимовой и 70-летию В. Маторина.
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