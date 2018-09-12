«Театр наций» открывает новый сезон премьерой по новеллам Сервантеса

Московский «Театр наций» открывает новый сезон премьерой спектакля «Театр чудес». Это история о любви по новеллам Сервантеса. Вместо пышных декораций и костюмов черный фон и яркие средневековые маски, которые помогают актерам вызвать в зрителях нужную эмоцию.

Грим примерно за час до спектакля. Актерам нужно успеть подготовиться эмоционально — это куда важнее. Третий звонок, зритель в зале, действие начинается.

Новый сезон и премьера — сразу три спектакля в одном: «Бдительный страж», «Судья по бракоразводным процессам» и «Театр чудес». Три интермедии, небольшие пьесы испанского драматурга Мигеля де Сервантеса.

"У Сервантеса они совершенно друг от друга независимы. Я сделал инсценировку. В результате мне удалось эти истории провести сквозным действием. Я принципиально не осовременивал перевод. Я взял перевод, которому 100 лет, он довольно сложный", — рассказывает Денис Бокурадзе , режиссер-постановщик, художественный руководитель театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск).

Денис Бокурадзе руководит театром-студией «Грань» в Новокуйбышевске, это Самарская область. Спектакли режиссера несколько раз становились лауреатами фестиваля «Театры малых городов России», который проводит «Театр наций». Победители и призеры получают право играть на этой сцене. Исполнителей главных ролей четверо, два равно талантливых состава: один из Москвы, другой — из Новокуйбышевска.

"Когда ты вливаешься в другую труппу, честно скажу, это очень серьезный стресс. Потому что ты обновляешься, это вливание другой крови. Нужен момент, когда ты приспосабливаешь, притираешься, привыкаешь. Это колоссальный опыт", — объясняет Юлия Бокурадзе , актриса театра «Грань» (Новокуйбышевск).

"Наблюдать за партнерами очень ценно. Ты видишь, где у тебя технически, ритмически могут быть «провисы», — добавляет Елена Горина , актриса «Театра наций».

Актеры за один спектакль играют 5-6 ролей. На перевоплощение дается не больше 30 секунд.

Как и в комедии дель арте — средневековом театре масок — гримасы из папье-маше повторяют человеческие эмоции. Грустные, радостные, недовольные, устрашающие маски создавала художница из Словакии.

Потом спектакль поедет домой. Декораций изготовили в двух экземплярах, чтобы не возить их туда-сюда. Идти постановка будет и в столице, и на малой родине.

Из декораций в спектакле только фон. Костюмы черные, стены черные, зритель видит главное — игру актеров, на лицах которых оживают театральные маски.