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«Театр наций» открывает новый сезон премьерой по новеллам Сервантеса
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«Театр наций» открывает новый сезон премьерой по новеллам Сервантеса 

Вести.Ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Московский «Театр наций» открывает новый сезон премьерой спектакля «Театр чудес». Это история о любви по новеллам Сервантеса. Вместо пышных декораций и костюмов черный фон и яркие средневековые маски, которые помогают актерам вызвать в зрителях нужную эмоцию.
Грим примерно за час до спектакля. Актерам нужно успеть подготовиться эмоционально — это куда важнее. Третий звонок, зритель в зале, действие начинается.
Новый сезон и премьера — сразу три спектакля в одном: «Бдительный страж», «Судья по бракоразводным процессам» и «Театр чудес». Три интермедии, небольшие пьесы испанского драматурга Мигеля де Сервантеса.
"У Сервантеса они совершенно друг от друга независимы. Я сделал инсценировку. В результате мне удалось эти истории провести сквозным действием. Я принципиально не осовременивал перевод. Я взял перевод, которому 100 лет, он довольно сложный", — рассказывает Денис Бокурадзе, режиссер-постановщик, художественный руководитель театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск).
Денис Бокурадзе руководит театром-студией «Грань» в Новокуйбышевске, это Самарская область. Спектакли режиссера несколько раз становились лауреатами фестиваля «Театры малых городов России», который проводит «Театр наций». Победители и призеры получают право играть на этой сцене. Исполнителей главных ролей четверо, два равно талантливых состава: один из Москвы, другой — из Новокуйбышевска.
"Когда ты вливаешься в другую труппу, честно скажу, это очень серьезный стресс. Потому что ты обновляешься, это вливание другой крови. Нужен момент, когда ты приспосабливаешь, притираешься, привыкаешь. Это колоссальный опыт", — объясняет Юлия Бокурадзе, актриса театра «Грань» (Новокуйбышевск).
"Наблюдать за партнерами очень ценно. Ты видишь, где у тебя технически, ритмически могут быть «провисы», — добавляет Елена Горина, актриса «Театра наций».
Актеры за один спектакль играют 5-6 ролей. На перевоплощение дается не больше 30 секунд.
Как и в комедии дель арте — средневековом театре масок — гримасы из папье-маше повторяют человеческие эмоции. Грустные, радостные, недовольные, устрашающие маски создавала художница из Словакии.
Потом спектакль поедет домой. Декораций изготовили в двух экземплярах, чтобы не возить их туда-сюда. Идти постановка будет и в столице, и на малой родине.
Из декораций в спектакле только фон. Костюмы черные, стены черные, зритель видит главное — игру актеров, на лицах которых оживают театральные маски.
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