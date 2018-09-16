То, что нельзя пропустить: столичные театры открыли новый сезон

Кто из чиновников может назвать себя театралом? какие премьеры советуют не пропустить руководители столицы? «Вечерка» задала вопрос руководителям некоторых московских ведомств: «Когда вы были в театре и что смотрели?»

Владимир Жидкин , руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы

— Сентябрь — особый месяц для театралов. По традиции ожидаешь премьер и открытий именно в этом месяце, хотя сейчас в столичных театрах премьеры случаются часто в любое время года. Просматриваешь афиши, вспоминаешь уже знакомые спектакли, ищешь премьеры. Чем порадует «Ленком»? «Сны господина де Мольера» — премьера, режиссер обещает встряхнуть публику, надо, видимо, сходить, хотя встрясок и так хватает в жизни. А что народ знающий говорит? Хвалит бесподобную Инну Чурикову в спектакле «Театра Наций» «Аудиенция» — тоже нельзя пропустить. В Вахтанговском советуют посмотреть « Евгения Онегина », я бы там еще «Бег» пересмотрел, Булгаков всегда актуален. Словом, глаза разбегаются, глядя на сентябрьские афиши. Москва театральная бурлит, манит. И это прекрасно! Уверен, со временем все это доберется и до Москвы Новой. Будут там и театры, и концертные залы.

Алексей Немерюк , руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы

— Год театра в столице — это особая возможность для горожан и туристов увидеть уникальные постановки прямо на улицах Москвы. Каждый фестиваль, начиная с декабря прошлого года, сопровождается постановками лауреатов «Золотой маски», приезжают к нам в гости иностранные и региональные коллективы. Увидеть их представления можно совершенно бесплатно. Я посмотрел почти все. Чего стоит недавно прошедший День города! Центром торжеств стала пешеходная Тверская улица. Здесь оба праздничных дня гостей радовали спектакли театров со всего мира. Даже если вы не успеваете к началу театрального сезона, просто следите за городской афишей. Театры сами придут к вам в гости. Вскоре представим новую программу.

Марат Хуснуллин , заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

— Москва была и остается одним из главных культурных центров России и Европы. Любой поход на премьеру или спектакль с многолетней историей — это целое событие, впечатляющее, оставляющее свой след в душе и вызывающее незабываемые эмоции. В то же время всегда приятно не просто смотреть великолепные постановки, но и сохранять и приумножать культурные ценности и традиции, накапливавшиеся в московских театрах веками. В этом отношении за последние годы Стройкомплексом Москвы проведена колоссальная работа по реконструкции, ремонту и техническому оснащению знаковых театров.

Введен в эксплуатацию и открыт Театр Александра Градского на Коровьем Валу — долгострой, простоявший до этого в заброшенном состоянии двадцать лет. Открыто новое здание театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Выдающимся проектом стала реконструкция исторического здания музыкального театра «Геликон-оперы». Новые сцены получили знаменитая «Табакерка» и Театр Вахтангова. Строятся здания для «Современника», завершаются работы по расширению театра Александра Калягина Et Cetera. Всего за последние восемь лет в Москве появилось 42 объекта культуры, включая, помимо театров музеи, музыкальные школы и школы искусств.

Антон Кульбачевский , руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

— Честно признаться, я люблю ходить в театры с детьми. Добрые, забавные, местами трогательные постановки заставляют вспомнить сказки, оживляют волшебных персонажей, за судьбой которых когда-то следил по книжкам в школе. Люблю и классику. Неоднократно бывал в Большом театре, а «Щелкунчик» для меня никогда не устаревает, это чудесный спектакль на все времена.

Александр Кибовский , руководитель Департамента культуры города Москвы

— Этот театральный сезон будет особенным, я его жду с нетерпением. Нынешние сезонные новинки станут «локомотивом» следующего года. Надо сказать, что московские площадки подходят к этому событию на подъеме. Во-первых, откроется сцена Et Cetera, «Современник» получит историческую площадку, Школа современной пьесы и Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой также обзаведутся дополнительными мощностями. Благодаря привлечению внимания к их проблемам мы поспособствовали расширению этих площадок. Во-вторых, назрела необходимость развития и других сцен — Театра имени Маяковского, Театра имени Пушкина, запланированы средства на их ремонт и модернизацию, реставрацию исторических зданий.