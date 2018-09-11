Фестиваль российских сериалов запланирован в Иванове

В Иванове с 12 по 15 сентября запланирован показ российских сериалов в рамках одноимённого фестиваля. Более 20 кинолент различных жанров будут представлены на суд зрителей в кинотеатре «Лодзь». Наряду с новинками российского кинематографа, гости получат возможность принять участие в многочисленных мастер-классах, семинарах и лекциях, посвященных секретам съемочного процесса. Мероприятие организовано при поддержке Фонда «Академия Российского телевидения», а также актрисы Светланы Дрыга.

Вход для посетителей свободный. Билет можно будет приобрести на информационной стойке фестиваля, открытой на территории кинотеатра.