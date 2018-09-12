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Окровавленный главный герой появился в тизере третьего сезона «Сорвиголовы»
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Окровавленный главный герой появился в тизере третьего сезона «Сорвиголовы» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Таиландское подразделение стримингового сервиса Netflix в твиттере анонсировало выход третьего сезона супергеройского сериала «Сорвиголова».
Новые серии о приключениях супергероя Marvel будут опубликованы на стриминговом сервисе 19 октября. В обнародованном тизере главный герой сидит в заключении, из-под его маски сочится кровь. Он заявляет о готовности умереть. Какой сюжетной линии будет посвящен новый сезон, пока не раскрывается.
В 2016 году рекламе первого сезона «Сорвиголовы» авторы использовали написанный кириллицей лозунг, похожий на фразу «Людмила без Путина». Надпись изображалась на стене одного из опасных районов Нью-Йорка.
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