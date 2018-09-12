Окровавленный главный герой появился в тизере третьего сезона «Сорвиголовы»

Таиландское подразделение стримингового сервиса Netflix в твиттере анонсировало выход третьего сезона супергеройского сериала «Сорвиголова».

Новые серии о приключениях супергероя Marvel будут опубликованы на стриминговом сервисе 19 октября. В обнародованном тизере главный герой сидит в заключении, из-под его маски сочится кровь. Он заявляет о готовности умереть. Какой сюжетной линии будет посвящен новый сезон, пока не раскрывается.

В 2016 году рекламе первого сезона «Сорвиголовы» авторы использовали написанный кириллицей лозунг, похожий на фразу «Людмила без Путина». Надпись изображалась на стене одного из опасных районов Нью-Йорка.