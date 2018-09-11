Жители Югры выберут тему фестиваля «Дух огня»

В Югре проходит голосование за тему открытых конкурсов фотографий и микрофильмов «Духа огня». Фестиваль проходит ежегодно и собирает в столице округа лучшие дебютные фильмы отечественных и зарубежных. Каждый раз фестиваль собирает полные залы в Ханты-Мансийске, потому что это студенческий город, и молодежь является главным зрителем. В рамках фестиваля работает профессиональный клуб, который постоянно обеспечивает уникальность культурной программы. «Дух огня» проходит при поддержке правительства Югры.

Зрители могут выбрать любой из предложенных вариантов на сайте международного фестиваля.

Первая тема — «судьба человека». Здесь можно говорить и о профессии, и о личности, и о человеческих судьбах, и о возможности трансляции этой тематики через театральные и кинематографические средства художественной выразительности. Во всех заложено стремление к самореализации. Человек осознает свое персональное место в обществе. Возможность самореализации проявляется у людей в разных видах деятельности. Так, например, кроме профессиональной реализации, многие стремятся создать крепкие семейные отношения, реализовать себя через творчество и искусство. Предложенная тема отражена в литературных произведениях и кинематографе (рассказ писателя Михаила Шолохова «Судьба человека», экранизация режиссёра Сергея Бондарчука ).

Вторая тема — «должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить». Это строчка из известной всем песни. Социальное положение и воспитание детей является одной из важнейших проблем современности, как в нашей стране, так и в мире в целом. Эта тема близка каждому человеку на планете.

Третья тема — «навстречу Миру сердце распахни». В этой теме будет раскрыта тема добровольчества (волонтёрства). Внимание к этой теме будет привлечено через искусство фотографии и микрофильмов. Добровольческая деятельность является сферой, которая дает простор инициативе широких слоев населения и обеспечивает вклад в достижение целей социальной политики, повышение качества жизни граждан.

Результаты голосования станут известны 20 сентября.