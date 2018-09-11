Семь самых ярких сериалов минувшего лета

Лето 2018 года оказалось предсказуемо богатым на сериальные новинки. В составленных ведущими кинокритиками и обычными зрителями списках для обязательного ознакомления значилось немало релизов Netflix , HBO, AMC и других телевизионных гигантов. Однако некоторые проекты уже после первых эпизодов разочаровали аудиторию. RT выбрал новые сериалы, которые сумели оправдать зрительские ожидания и получить высокую оценку.

«Наследники» (Succession), HBO Из драмы с элементами сатиры, к созданию которой приложили руку сразу шесть режиссёров (в том числе Адам МакКей Марк Майлод ), зрители узнают о непростой жизни представителей высшего класса. А точнее — взаимоотношениях внутри вымышленной семьи медиамагнатов. «Вам точно не захочется стать частью этой семьи и эмоционально вовлекаться во всех их проблемы и, конечно же, вы не будете ни за кого болеть, но зрелище, как эти титаны занимаются саморазрушением, вас развлечёт», — подчёркивает автор The Hollywood Reporter . Это мнение разделяют большинство критиков из других изданий: рейтинг «свежести» сериала на Rotten Tomatoes составляет целых 85%.

«Диетлэнд» (Dietland), АМС Плам Кеттл (Джой Нэш) — невзрачная сотрудница крупного нью-йоркского «глянца», всю свою жизнь отчаянно пытающаяся сбросить лишний вес. Заносчивая и властная Китти Монтгомери ( Джулианна Маргулис ) — редактор этого журнала. На первый взгляд, у этих женщин нет ничего общего: Китти достигла немалых карьерных высот и добилась всеобщего восхищения, Плам же ни в чём особо не преуспела. Тем не менее, обе героини мечтают нравиться окружающим и быть «в тренде». И ради этого они готовы пойти на всё. К слову, Сарай Уокерс, чей роман лёг в основу сценария, признавалась, что на написание книги её вдохновил легендарный «Бойцовский клуб»: писательница решила придумать похожую, но посвящённую миру женщин историю.

«Кондор» (Condor), Audience

«Кондор» от Audience Network получился своеобразным симбиозом современной и изменённой практически до неузнаваемости адаптации фильма Сидни Поллака «Три дня Кондора» (1975 год) и положенного в основу этих двух лент романа американского журналиста Джеймсa Грейди «Шесть дней Кондора» (1974 год). Почему о классике шпионского кино решили вспомнить именно сейчас — не ясно. Но решение вернуть на экраны историю противостояния «плохих» и «хороших» агентов разведки оказалось выигрышным: подавляющее число зрителей (94% на Rotten Tomatoes) по достоинству оценили и актёрскую игру, и обновлённый сценарий, и грамотную презентацию затронутого в нём конфликта поколений.

«Йеллоустоун» (Yellowstone), Paramount

«Йеллоустоун», в отличие от других релизов из подборки, не стал беспрекословным любимчиком аудитории: от зорких глаз зрителей не укрылось, что и сценарий, и его экранное воплощение изобилуют недостатками. Тем не менее даже самые суровые критики сходятся в том, что сериал снят на редкость красиво. Этому способствовали как живописные виды Юты и Монтаны, так и мастерство оператора Бена Ричардсона, вместе с режиссёром «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом работавшим над прогремевшей в Канне «Ветреной рекой». В любом случае, драма о борющихся за клочок земли ковбоях, индейцах и нефтяных компаниях наверняка понравится поклонникам Кевина Костнера : его создатели сериала экранным временем не обделили.

«Острые предметы» (Sharp objects: miniseries), HBO Пожалуй, главной сериальной премьерой минувшего лета стали «Острые предметы» от режиссёра «Большой маленькой лжи» и «Молодой Виктории» Жан-Марка Валле. История о журналистке, вернувшейся в родной город, чтобы расследовать убийство девочек-подростков и разобраться в своём прошлом, обернулась для зрителей увлекательным путешествием в мир психологии. Автор The New York Times считает сериал «чарующим» и отмечает глубину прописанных в нём характеров, а в Los Angeles Times восхищаются «феноменальной игрой» Эми Адамс и Патриши Кларксон. На момент публикации материала лишь 8 из 107 зарегистрированных Rotten Tomatoes критиков поставили «Острым предметам» низкую оценку.

«Касл-Рок» (CastleRock), Hulu